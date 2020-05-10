黑啤酒冒出「塑膠球」！她第一次喝嚇問正常嗎？　網解答：有這顆才貴桑桑

▲塑膠球是這款黑啤酒的特色。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）



記者黃可昀／綜合報導

天氣炎熱來一罐冰啤酒暢快又消暑！但一名女網友昨天到全聯買黑啤酒來喝，喝到最後才發現瓶子裡有一顆白色塑膠球，幸好卡在洞口沒掉出來，否則沒注意可能會不小心喝下肚會噎到，不過，其他內行人一看就解釋，這並非製作過程出問題，這顆塑膠球甚至有申請專利。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》PO出照片，這罐健力士黑啤酒是著名的愛爾蘭品牌，不少人喜歡它綿密口感與香氣，但她昨天喝到剩最後一滴才發現，竟有一顆白色塑膠球滾到洞口，於是拍下來問其他人，「請問是正常的嗎？」

請繼續往下閱讀...

▲有塑膠球才正常。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）



網友解釋，這品牌的啤酒每一罐裡面都有塑膠球，這是為了讓氣泡更綿密，而且塑膠球體積比洞口還大，不用怕喝的時候它會滾出來，「正常的啊~這不是健力士的特色嗎，這樣才有綿密汽泡」、「伯丁罕啤酒也有一顆球，因為會使泡泡更細緻綿密，又稱牛奶啤酒喔」、「這顆就是他貴桑桑的原因喔」、「正常喔！為了增加氣泡啦！很多外國啤酒都有！」

實際搜尋健力士官方網站，確實有介紹這顆申請專利的球體裝置，內部注滿70%氮氣與30%二氧化碳，當啤酒開罐時，瓶內的壓力會瞬間降低，塑膠球就會釋放出氣體至啤酒內，增加泡沫量讓口感更升級。