「單日10億點閱」約翰霍普金斯即時數據　教授與陸生搶在爆發前建模

▲美國約翰霍普斯金大學副教授蘿倫.賈德納(Lauren Gardner)帶領研究團隊建立疫情數據圖。(圖/翻攝自約翰霍普金斯大學官網)

實習記者簡立宇/綜合報導



美國約翰霍普斯金大學的疫情儀表板即時更新全球確診與死亡人數,從1月22日上線後,平均單日點擊次數破10億,成為各國政府、媒體與研究人員的數據指標。背後的研究功臣是該校土木暨系統工程系副教授蘿倫.賈德納(Lauren Gardner),團隊中還有2位來自中國大陸的博士生。

綜合外媒報導,原來該團隊主要研究「群體的行為模式會如何影響疾病險」,過去就曾做過麻疹、登革熱等研究。該系的博士一年級學生董恩盛早在1月疫情蔓延前,就與賈德納著手建立疫情數據圖,不過當時還是土法煉鋼手動輸入,單日最多更新4到5次,不過隨著疫情擴散,這種方法幾乎來不及應付。

▼疫情儀表板每20分鐘更新一次數據,成為各國政府、媒體與研究人員的數據指標。(圖/翻攝自COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University)

團隊尋找流程自動化的方法,數據從媒體、世界衛生組織、各國疾控中心等網頁擷取,數據現在已能每20分鐘自動更新一次,並有人工審核確保準確度。甚至網站通報的數據還會比某些國家的衛生部門早公布。

這個儀表板名為「COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University」,製作團隊使用美國環境系統研究所公司(Esri)推出的一個地理空間制圖工具(ArcGIS)來建構疫情儀表板。隨著工作量變大,團隊成員增加,2月也加入另一位中國大陸學生杜鴻儒,至今已經發展成超過20人的團隊。

賈德納也表示,過去的2、3個月裡,他們全心投入數據的維護,最近開始得對數據做分析。另外數據還有許多變量,例如病死率、檢測率等,應該呈現在儀表板上,讓分析工作更全面。