宜蘭大排驚見轎車「仰躺」　駕駛被救出送醫搶救不治

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市郊10日清晨發生一起車衝人大排駕駛命危意外，張姓駕駛行經宜蘭市黎明路831巷口時，疑不慎衝人大排中，人被救出時已無生命徵象，緊急送醫搶救仍告不治，警方正釐清車禍原因。

▲10日上午張姓駕駛開車不慎衝進宜蘭一大排中四輪朝天，張男被救出時無生命徵象。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

10日清晨5時許，張姓駕駛開車行經宜蘭市黎明路831巷口時，不慎擦撞護欄，四輪朝天摔進路旁大排中，警消獲報後趕抵，救出張男，但人已失去呼吸心跳，被緊急送往醫院搶救，但仍回天乏術。