鈕承澤性侵一審被判4年　8日遞狀上訴「理由曝光」

▲導演鈕承澤被控性侵，8日下午遞狀上訴。（圖／記者孫于珊攝，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

導演鈕承澤被控性侵劇組女助理，以200萬元達成調解，但始終否認犯行，一審被依強制性交罪判刑4年。不過，鈕承澤堅稱，他沒有違反女助理意願，一審事實認定有誤，8日下午遞狀提起上訴。

鈕承澤上訴主要理由指出，台北地院一審認定被害人「緊閉雙唇、撇頭、閃躲、推阻」，已明確表達排斥、不願與之發生關係。不過，他主觀認為雙方有情愫存在，無意強迫對方，也無犯罪故意，因此法院認定與事實不符。

鈕承澤上訴指出，他接近女助理時，女方沒有強烈抵抗反應，縱使有推阻動作，也極其輕微，使他無從判斷對方真實意思，這是雙方認知有差距，不代表自己犯罪，因此委請律師在法定期限內上訴。

鈕承澤捲入性侵風暴，起初提出60萬元和解金額被拒，一路加碼至200萬元才達成調解，但仍維持「不認罪」的訴訟策略。不過，被害人在全案辯論時指出，鈕承澤賠償只是為了求得輕判，非真心悔過，她本人不願原諒，最後法院判刑4年。

檢方指出，鈕承澤執導電影「跑馬」結識被害人，2018年11月23日取消原訂工作會議，改邀劇組到家中聚會。後續劇組及友人離開後，紐趁著獨處機會，將被害人強壓在沙發上，以手指性侵得逞。