　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鈕承澤性侵一審被判4年　8日遞狀上訴「理由曝光」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼導演鈕承澤（豆導）。（圖／記者孫于珊攝）

▲導演鈕承澤被控性侵，8日下午遞狀上訴。（圖／記者孫于珊攝，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

導演鈕承澤被控性侵劇組女助理，以200萬元達成調解，但始終否認犯行，一審被依強制性交罪判刑4年。不過，鈕承澤堅稱，他沒有違反女助理意願，一審事實認定有誤，8日下午遞狀提起上訴。

鈕承澤上訴主要理由指出，台北地院一審認定被害人「緊閉雙唇、撇頭、閃躲、推阻」，已明確表達排斥、不願與之發生關係。不過，他主觀認為雙方有情愫存在，無意強迫對方，也無犯罪故意，因此法院認定與事實不符。

鈕承澤上訴指出，他接近女助理時，女方沒有強烈抵抗反應，縱使有推阻動作，也極其輕微，使他無從判斷對方真實意思，這是雙方認知有差距，不代表自己犯罪，因此委請律師在法定期限內上訴。

▲▼豆導鈕承澤性侵案。（圖／記者孫于珊攝）

鈕承澤捲入性侵風暴，起初提出60萬元和解金額被拒，一路加碼至200萬元才達成調解，但仍維持「不認罪」的訴訟策略。不過，被害人在全案辯論時指出，鈕承澤賠償只是為了求得輕判，非真心悔過，她本人不願原諒，最後法院判刑4年。

檢方指出，鈕承澤執導電影「跑馬」結識被害人，2018年11月23日取消原訂工作會議，改邀劇組到家中聚會。後續劇組及友人離開後，紐趁著獨處機會，將被害人強壓在沙發上，以手指性侵得逞。

ET快訊
愛喝冰水害「經血流不出」？兩派女網友戰翻　中、西醫曝驚人結果
鈕承澤性侵一審被判4年　8日遞狀上訴「理由曝光」
獨／阿嬌閨蜜控他婚後約妹　賴弘國親自回應了！
走一走有東西滑下來！　年輕媽低頭「孩子躺血泊中」：他嘴唇黑的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚悚畫面曝光！西濱油罐車推撞貨車「翻覆起火」…3人困車內

約好過母親節…高雄女騎士閃避「路邊開車門」　下秒遭輾慘死

鈕承澤性侵一審被判4年　8日遞狀上訴「理由曝光」

快訊／萬華離奇死亡！男陳屍自家樓梯間「已腐化」　家人不知情

快訊／北市一日驚傳2無名浮屍！相差34分鐘被發現

幫《誰摔死了李新》郭新政做偽證　當鋪老闆說了「不存在的事」再判刑2月

八旬高齡夫妻深夜騎電動車沒電卡半路　桃警暖心護送返家

防疫期間肅槍肅毒治安不鬆懈　新化警查獲擁槍販毒3嫌到案

鄉長貪污千萬逃陸15年...癌末偷渡金門　請家人報警：要回家了

大夜護理師下班…這群少年送上親自做的200份雞蛋糕　她直呼：感動到快哭了

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

全球首例！52歲女確診新冠重症　桃醫用「血液淨化3天」救回一命

驚悚畫面曝光！西濱油罐車推撞貨車「翻覆起火」…3人困車內

約好過母親節…高雄女騎士閃避「路邊開車門」　下秒遭輾慘死

鈕承澤性侵一審被判4年　8日遞狀上訴「理由曝光」

快訊／萬華離奇死亡！男陳屍自家樓梯間「已腐化」　家人不知情

快訊／北市一日驚傳2無名浮屍！相差34分鐘被發現

幫《誰摔死了李新》郭新政做偽證　當鋪老闆說了「不存在的事」再判刑2月

八旬高齡夫妻深夜騎電動車沒電卡半路　桃警暖心護送返家

防疫期間肅槍肅毒治安不鬆懈　新化警查獲擁槍販毒3嫌到案

鄉長貪污千萬逃陸15年...癌末偷渡金門　請家人報警：要回家了

大夜護理師下班…這群少年送上親自做的200份雞蛋糕　她直呼：感動到快哭了

居家隔離違反情節輕重不同卻一律重罸　桃議員禇春來摃上官員

新北公有停車場紓困振興　交通局長鍾鳴時：減收權利金達35%

中職／轟滿貫砲千名象迷歡呼　蘇緯達興奮很有感

「對不起，以為婚後會慢慢愛上你」　阿嬌3句離婚台詞讓人心碎

全國第一「台大醫學系榜首」吐露心聲…決心當醫生背後藏洋蔥

中職／好壞球判決有球迷發聲　丘昌榮：有主場感覺

驚悚畫面曝光！西濱油罐車推撞貨車「翻覆起火」…3人困車內

中職／陳仕朋有觀眾後MVP首跳舞　簽名球改抽籤不拋球

中職／球迷前敲生涯代打首轟　陳鏞基：真的感謝陳時中

痘痘狂冒！皮膚醫曝「2部位長＝你發霉了」　從生長位置…揪出身體毛病

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

社會熱門新聞

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

紀德艦性醜聞真相曝　輪機官酒後性侵

「世界第一大鞋帶廠」百和廠發生大火

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

載妻出門半路擦撞公車！婦捲車底送醫不治亡

即／萬華離奇死亡　男死在樓梯間

欠3000元遭9人虐死　家屬收關鍵影片

即／北市一日驚傳2浮屍　差34分被發現

國道內線「龜速93公里」挨罰　車主怒：開車30年沒聽過

欠12萬！債主17年後臉書找人　磨利忍者刀刺穿他心臟

女兒遭「私刑」險死！母約談判...殺手突竄出狂砍報復

國台辦補助幫韓拉票　7台商涉賄選起訴

妻與前男友摩鐵8度激戰！他靠「這句話」逆轉結局

老公親手悶心腦麻女　妻悲痛

更多熱門

相關新聞

已婚男「無懼閨蜜在隔壁」…硬上熟睡前女友

已婚男「無懼閨蜜在隔壁」…硬上熟睡前女友

江蘇省宿遷市泗陽縣人民檢察院日前公訴了一起特殊的涉嫌性侵的案件。據悉，當地一位正妹最近和好友聚會，喝了酒，隨後和閨蜜直接開了一間房睡覺，沒想到半夜甦醒時竟看到全身赤裸的已婚前男友，當場嚇到慘叫。聽見慘叫聲，閨蜜才醒來，驚呆報案求救。

副艦長讓出房間供激戰？紀德艦四腳獸逆轉變性侵

副艦長讓出房間供激戰？紀德艦四腳獸逆轉變性侵

紀德艦性醜聞真相曝　輪機官酒後性侵

紀德艦性醜聞真相曝　輪機官酒後性侵

「瑪莎拉蒂男」性侵高階女主管！二審案情大逆轉

「瑪莎拉蒂男」性侵高階女主管！二審案情大逆轉

騙看風水闖宿舍！她遭反鎖硬上　噁男：妳不像處女

騙看風水闖宿舍！她遭反鎖硬上　噁男：妳不像處女

關鍵字：

鈕承澤性侵上訴

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

抗議設基地台　彰化和美萬人斷訊

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

女議員誤傳「雙人運動片」！不會收回踢光群組

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

日醫最推薦「高鈣食物Top6」曝光！第1名還能防老人癡呆

快訊／賴弘國發文認離婚：我又單身了

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面