洗碗工戶頭剩千元！陳時中籲地方「補助直接發」免送中央審

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部召集100多位員工與志工，在週末加班檢閱查新北市送審近萬件紓困申請，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，他上午到衛福部翻閱紓困資料，發現有洗碗工一家人存款只有2000多元，每次都只有上百元進出，一看就知道符合申請條件，呼籲地方政府直接發放，讓急需民眾5天內就能領到款項。

新北市府在8日晚間把通過初審的9301件紓困申請案送往衛福部，卻傳出遭門口人員拒收，僵持1個多小時後才收下。陳時中今（9）日公開澄清「無拒收」一事，但仍希望地方對於明確案件能自行審查，如果資料不完全，再送請中央幫忙，但可能就無法5天內撥款，不過最長也不會超過2周。

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陳時中表示，行政院當時提出「中央審查、地方免責」，是針對需要紓困，資料卻不清楚者，秉持「寧願錯發，也不要漏發」原則，由中央協助最後的把關。

陳時中表示，他今天上午有到衛福部了解，也隨手翻了幾份資料，有人寫一個月月收3萬5000元，一看就知道不會通過；但也有人家庭存摺僅2000多元，一看就知道符合條件，希望這些案件都能留在第一線審查。

最後，陳時中也對於放假被召回的衛福部員工和自願幫忙的義工表達謝意，並感謝區公所承辦人員的辛苦。他強調，地方補助款均已撥款，若審查後發現需求增加，隨時會根據地方需要再行發放，呼籲地方可自行審查資料明確案件，如此民眾也能儘早拿到補助。