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連續27天無本土病例！新冠肺炎維持440確診　已有361人解隔離

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▲▼疾管署記者會。（圖／疾管署提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日表示，國內今日無新增病例，維持440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。指揮官陳時中表示，國內已連續27天無新增病例，361人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，目前維持1人後送就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮中心表示，全球累計3,969,294例確診，分布於186個國家/地區；病例數以美國1,305,944例、西班牙222,857例、義大利217,185例、英國211,364例及法國210,969例為多；病例中273,660例死亡，以美國78,084例、英國31,241例、義大利30,201例、西班牙26,299例及法國26,230例為多。

請繼續往下閱讀...

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。

自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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