輾斃電動機車婦！　台中公車運將下跪求原諒：我不是故意…

▲台中公車追撞電動機車，婦人遭捲入車底輾斃。（圖／民眾提供，下同）

記者莊智勝／台中報導

台中市東區育英路、振興路口8日上午發生一起死亡車禍，37歲的洪姓司機開公車行經事故路段，卻不慎與同向、右前方的雙載電動機車發生擦撞，雖然65歲的騎士黃男（65歲）僅受輕傷，但後座的妻子劉姓婦人（61歲）卻不幸捲入輪底、下半身遭輾過，經送醫搶救後仍宣告不治身亡。面對這一突如其來的意外，洪男情緒當場崩潰，還一度下跪向黃男道歉「我真的是不小心的」，甚至警方進行筆錄時還不斷喃喃自語，精神相當不穩定。

警方初步調查，當時黃男騎著電動機車載妻子外出，怎料行經事故路口時，遭到公車自後方追撞，機車當場橫倒，後座的劉婦也被捲入公車底盤，下半身還遭到車輪重重輾過。警消獲報後立即趕抵現場，並將劉婦救出，當時她還保有意識，能與救護人員進行簡單交談，但因內傷過於嚴重、且部分臟器外露，到院前就已失去呼吸心跳，經搶救後仍然宣告不治。

肇事的洪姓運將得知自己撞死人後情緒幾近潰堤，在事故現場不斷向黃男道歉，甚至一度下跪，「對不起、對不起、我真的是不小心的，不是故意……」；事後洪男被帶回警局進行筆錄時，精神狀況相當差，且情緒激動、不斷喃喃自語，還不斷表示想要與死者家屬和解、賠償。

警方調查後確認雙方均無酒駕，目前全案朝過失致死罪嫌偵辦中，今也報請檢察官相驗劉婦遺體，詳細事故發生原因仍有待警方調查釐清。

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