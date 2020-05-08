「檢驗成果」逼健身妹全裸！教練趁機強抱狂吻+聊床事…她崩潰：現在怕異性

▲健身教練以「檢驗成果」為由，要求女學員全裸，再趁機「吃豆腐」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名82歲葉姓健身教練以「檢驗成果」為由要求23歲學員花花（化名）全身脫光，再趁機「熊抱、襲胸、強吻」猥褻得逞，造成花花身心受創，甚至出現想輕生的念頭。日前台中地院審理結果出爐，判葉男須賠10萬元為適當，另外刑事部分，案經一、二審後台中高分院判葉男1年徒刑，全案上訴高等法院中。

判決指出，花花透過男友介紹到葉男的健身中心運動，但沒想到平常有著「乾爺爺、乾孫女」的親密情誼，葉男竟藏有色心，對她猥褻；花花指控，2017年12月27日晚間她受葉男請託，幫忙拿一幅畫帶回健身中心，沒想到葉男拿到後隨即打開，牛皮紙包著竟是「十二星座男女性交姿勢圖」，接著問她「哪個性愛姿勢可達到性高潮」 ，並以「檢視健身成果」為由，要求她全裸。

經葉男百般勸說之下，基於信賴，花花自行脫去所有衣物，沒想到葉男居然還以「攙扶」名義當場抱緊她，甚至伸舌舔吻、襲胸，花花因此飽受驚嚇，陸續出現情緒低落、失眠、懼怕異性、作惡夢、食慾下降、體重減輕、社交退縮等情形，還出現輕生意念。

葉男辯稱，當時健身中心已經要關門，有先告知花花，但對方卻執意前來，另外完全沒料到花花會全裸來檢視身體，頓時愣了趕緊要花花穿上衣服，因為患有嚴重關節炎，起身時重心不穩差點跌倒，由花花扶住，強調完全沒有碰觸到花花身體。

法官勘驗說詞後，確認花花案發後情緒相當激動，向男友哭訴全程，認定葉男犯行造成花花身心莫大創傷，花花可獲賠20萬元，不過扣掉先前台中地檢署犯罪被害人補償審議會給付花花10萬後，最終判葉男要賠花花10萬元，全案仍可上訴。

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