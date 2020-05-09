當2稚子面「猛刺10刀殺妻」…沙鹿男見警自殘破肚！檢複訊後聲押：手段兇殘

▲李男因經濟問題與妻子發生爭執，竟猛刺10多刀將其殺害。（圖／翻攝當事人臉書）

記者莊智勝／台中報導

台中市沙鹿區4月29日發生一起家庭慘案，李姓男子因經濟問題在家中與呂姓妻子發生爭吵，竟情緒激動、在2稚子面前持水果刀朝著呂妻猛刺10多刀，隨後見警方到場，李男又揮刀自戕，當場遭到警方制伏送醫。台中檢警昨（8日）複訊，認為李男當著孩子的面弒妻，手段相當血腥兇殘，2幼子也為此受驚需進行心理輔導，訊後依殺人罪嫌向法院聲請羈押。

清水警分局明秀派出所當天凌晨1時許接獲民眾報案，指稱沙鹿區一處民宅內有夫妻發生激烈爭吵，當員警趕抵現場時，發現門窗緊鎖，且呂姓女子倒臥在屋內，地面血跡斑斑。員警眼見事態不對，立即破窗搶入室內，而行兇的李男見到警方後，立即揮刀朝自己的腹部猛刺自殘，員警以辣椒水將其制伏後，立即將李男及呂女送醫搶救。

無奈的是，呂女身中10多刀，且腹部還留有穿刺傷，當時被抬上救護車時，雙手就已經垂下，沒有生命徵象，經送醫搶救後仍宣告不治身亡；而行兇的李男則是全身多處刀傷，且腸子還外露，經緊急手術後保住一命。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，李男殺妻時，他年僅5歲及2歲的稚兒在場，受到驚嚇大哭；當呂女娘家前往現場準備帶走安置時，2個孩子還不斷地哭喊「媽媽、媽媽」。

目前李男傷勢好轉已經出院，台中地檢署8日進行複訊，認為李男所涉為5年以上殺人重罪，且還在2幼子前殺妻，造成的心理影響相當巨大，後續得接受輔導；考量李男手段血腥且兇殘，因此依殺人罪向法院聲請羈押。

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▼檢警複訊李男後，依殺人罪嫌向法院聲請羈押。（圖／翻攝當事人臉書）