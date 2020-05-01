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統測明天登場須全程戴口罩　3名考生居家隔離中5/23、24補考

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲統測5月2日、3日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年度四技二專及二技統一入學測驗將於明、後（5月2日、3日）登場。技專校院入學測驗中心提醒考生，因應新冠肺炎疫情，考生應考時須全程配戴口罩。另外，經中央流行疫情指揮中心勾稽比對，目前居家隔離考生勾稽計有3名，將於5月23及24日辦理補考。

技專入學測驗中心指出，各位考生於考試當日，需先在家量體溫、戴上口罩，並確認攜帶備用口罩、准考證及應考文具，提早前往分區學校，以免影響應試權益。分區學校不開放考生親友進入陪考，將由考生就讀學校組成技高陪考服務人員或分區考生服務隊協助考生。

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲技專校院入學測驗中心提醒考生，因應新冠肺炎疫情，考生應考時須全程配戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

測驗中心說明，考(分)區所有人員全面佩戴口罩，考生如有身心因素或特殊狀況，致無法佩戴口罩，應依簡章規定於考前檢具公立醫院「診斷證明書」，若考生沒有證明，且經勸導仍不佩戴口罩，將禁止進入試場，各節考試期間，考生亦須配合監試人員查驗身分時，暫時脫下或拉下口罩至可辨識身分，查驗後應立即戴上口罩。

因應疫情，這次考場也將備冷氣試場，除開啟冷氣外，亦會開啟前後門及窗戶，保持空氣流通；考生若擔心考試期間試場外聲音干擾，可自備耳塞，經監試人員檢查同意後佩戴使用。

另外，經中央流行疫情指揮中心勾稽比對之資料，目前居家隔離考生勾稽計有3名，將於5月23及24日辦理補考。
 

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