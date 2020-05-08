變換車道被連續開4罰單！車主噴1.2萬氣炸怒申訴　結局打臉了

▲變換車道被連續開出4張罰單，車主噴1.2萬氣炸怒申訴。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣有民眾開車行經國道一號時，因為違規變換車道被後方民眾檢舉，短短的距離被開了4張罰單共1萬2千元，讓他不滿質疑「為何同一時間點，可以開這麼多張罰單」。對此，國道警方解釋，變換車道屬於單一次的違規行為，同一個違規行為發生數次，確實可以按次數開罰。

據悉，投訴人葉姓男子3月2日開車從國道一號北上，行經179.7公里到174.4公里間的路段時，因為未依規定使用方向燈與變換車道不當，遭後方用路人連續檢舉4張罰單，罰款總共達1萬2千元。

葉男表示，「同一個違規行為，竟然有辦法開4張出來，地點差幾百公尺而已，都差一兩百公尺」、「我違規被開罰是應該的，但你說同一個地點，同一個時間開3、4張出來，這樣我是覺得不合理，紓困1萬元還不夠賠。」

▲國道警方表示，該違規行為確實可以按次數開罰。（圖／東森新聞）

國道警方表示，變換車道屬於單一次的違規行為，同一個違規行為發生數次，確實可以按次數開罰，以前曾經發生過類似的案例，一輛轎車在國道三號連續變換車道，儘管有打方向燈但沒有全程打燈，最後遭開罰19次共5萬7千元。

國道警方透露，變換車道違規最常發生在未保持安全距離、打方向燈等，時速100公里至少要保持50公里安全距離，變換車道方向燈也要提前先打，只要其中一項違規就得開罰，民眾開車上路千萬要注意。