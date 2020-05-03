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統測結束考生「攜帶手機入場」計184件　成績單5/21寄發

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▲▼ 統測登場。（圖／教育部提供）

▲一連2天統測，考生全程配戴口罩。（圖／教育部提供）

記者許展溢／台北報導

109學年度統測考試今(3日)第2天，各區進場及試場內秩序良好，考生全程配戴口罩，試場冷氣運作正常，且維持通風狀態，順利結束，成績單將在5月21日寄發。

統測中心指出，本學年度計有考生103,096人(包括四技95,135人及二技7,961人)，四技二專平均缺考率約為5.27％，較去年降低0.61 %，二技平均缺考率約為4.34％，較去年降低0.5 %。

請繼續往下閱讀...

考生違規事件統計，仍以「攜帶手機入場」為最多，初步回報四技二專及二技約184件，約占總報考人數0.18％，其次為「攜帶其他物品入場」約27件，較去年總違規件數少。至於整體考生考試違規事項及件數，需待全國各考（分）區將違規紀錄表彙報測驗中心，並經分類、登錄、查證及統計後開會審議定案。

▲▼ 統測登場。（圖／教育部提供）

▲成績單5月21日寄發，5月25日前可申請成績複查。（圖／教育部提供）

統測中心表示，今體溫量測達37.5度以上之考生，須進入備用試場者，四技二專昨日共計12人，今日新增7人，累計19人；二技考生體溫量測皆正常，故無啟用備用試場情形。

另外，今上午11點24分在台東東部海域發生4級有感地震，除北部某考區有一間試場牆壁上懸掛之小白板掉落發出聲響及中部某考區有一間試場監試人員宣布就地掩蔽，分區試務單位通知試場考生延長考試1分鐘外，共計兩間試場受到影響，其餘各區因未影響考試，考生繼續作答。測驗中心將在5月4日17時公告試題參考答案，5月21日寄發成績單，考生如對成績有疑義，可在5月25日17時前申請成績複查。

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