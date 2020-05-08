中職領先全球開放觀眾進場　博士生讚：台灣軟實力提升國際形象





▲ 中華職棒開放觀眾入場，富邦悍將主場應援加油板 。（圖／記者王真魚攝）

實習記者羅明輝／綜合報導

中華職棒今（8）日開放1000名觀眾進場，是全球在新冠肺炎疫情期間第一場有觀眾的職棒比賽，引起各國關注，更有14家外媒登記採訪。近日，英國「倫敦國王學院」博士生荊柏鈞（Jing Bo-jiun）就在《金融時報》撰文大讚台灣的「軟實力」（Soft Power），強調台灣透過中職熱潮，有助於提升國際上的形象。

目前就讀倫敦國王學院博士班的荊柏鈞（Jing Bo-jiun）在《金融時報》刊文提到，「中華職棒」為台灣創造了另一個機會，透過不俗的「軟實力」，來緩和中國大陸在國際上孤立台灣的現象，「中職現在開放讓1000名球迷入場，這樣的決定已經抓住了國際媒體的目光。」

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▲紐約時報來台採訪中職球團。（圖／記者王真魚攝）

荊柏鈞表示，有鑒於台灣目前缺乏外交同盟，加上受到WHO等國際組織的參與限制，因此，體育和數位媒體成為幫助台灣提高國際知名度與好評的「重要外交工具」，台灣政府在這段時間也持續利用網路社群，積極向世界傳達訊息。

荊柏鈞也補充，儘管在社交媒體相當活躍，但真正構成了「軟實力」的重要條件，還是要多虧台灣全體人員，正因為第一線醫護人員、公務員、運動員以及職業聯盟等都展現出專業素養，才能有效控制住新冠肺炎疫情，也才可以讓台灣在世界的舞台上被看見。