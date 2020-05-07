特戰下士修吊橋繩索斷裂！頭部遭滑輪擊中腦損...獲國賠1070萬

▲陸軍特戰指揮部陳姓下士5年前被指派修復突擊吊橋繩索，疑因拉力過大導致滑輪擊中頭部造成腦部失能，法院判決國防部敗訴需賠償1070餘萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

陸軍特戰指揮部陳姓下士5年前被指派修復突擊吊橋繩索，疑因拉力過大造成繩索不堪負荷斷裂，滑輪因反作用力擊中陳姓下士頭部，造成腦部受損與上下顎骨折等重創，在醫院昏迷10餘個月才救回一命，事後認知功能受損還領有殘障手冊，陳向法院申請國賠，桃園法院判決國防部敗訴需賠償1070萬餘元，本案還可上訴。

桃園地院判決書指出，在桃園市龍潭區武漢營區服役的陳姓下士於2015年11月13日，吳姓營長視察時發現突擊吊橋繩索破損，要求下屬盡速修復，當時依規定僅需6名人力即可修復，但鄭姓士官長卻找來32人支援，疑因拉力過大導致繩索不堪負荷斷裂，繩索上滑輪反彈擊中陳姓下士頭部，導致其嚴重受創。

陳姓下士事後提出國賠，他主張因上下顎遭滑輪擊中導致開放性骨折，牙齒被打斷跌落咽喉內，腦部因瀰漫性軸突損傷，在醫院昏迷10餘個月，雖然幸運撿回一命，但出現認知功能障礙與短期記憶受損，生活已無法自理，他還領有障礙手冊；陳還質疑，鄭姓士官長具相關專業卻未依照規定辦理，竟指派遠超所需人力的32人拉扯繩索，因拉力過大導致繩索斷裂，刑事部分鄭姓士官長已於2017年已被桃園地檢署依業務過失傷害罪起訴，目前還在法院審理中。

地院認為，鄭姓士官長身為公務員，卻要求32名士官兵同時強拉繩索導致斷裂，其行為與陳姓下士受傷具因果關係，陸軍司令部則認為，陳已向鄭求償就不得再提國賠，認知應有誤解，應適用國家賠償法；法官認為陳姓下士受傷時僅19歲，花費大量時間復健，精神上痛苦難以言喻，依醫療、看護、勞動力減損、薪資損失與精神撫慰金總計求償1830萬元，法關審理後認定求償1210萬元為適當，扣除保險理賠，民事判決國防部應賠償陳計1070萬3640萬元，本案還可上訴。

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