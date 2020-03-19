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抓到了！逃逸移工發燒就醫轉診潛逃9小時　躲印尼雜貨店落網

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記者邱中岳／台北報導

北部1名印尼籍移工19日上午6時許到北部某醫院就診時，遭院方發現體溫將近38度，於是緊急將人安置在醫院外的隔離區，但該移工卻趁警方、院方正在協調轉院事宜間趁隙逃逸，警方事後追查在醫院附近的印尼雜貨店將人帶回。

▲落跑印尼籍移工(左一)被抓到後，醫護人員火速讓他套上防護衣。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲落跑印尼籍移工(左一)被抓到後，醫護人員火速讓他套上防護衣。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，29歲的印尼籍逃逸移工布迪（音譯），在19日上午6時許到萬華西園醫院就診，但卻被院方發現體溫將近38度，緊急將人安置在醫院外的隔離區，並通知警方到場協助轉院。

警方到場後與院方協調轉院事宜，但沒想到布迪卻在7時許趁隙逃離隔離區，警方也透過監視器追人，初步發現嫌犯離開醫院後，往寶興街方向逃逸，最後經小巷弄轉往西藏路，再轉雙圓街後逃逸。

▲▼北部發燒印尼籍移工轉院空檔落跑，巷弄內手刀百米衝刺。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北部發燒印尼籍移工轉院空檔落跑，巷弄內手刀百米衝刺。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方掌握嫌犯頭戴紅帽、身穿米色外套以及一般深色運動褲逃逸，並鎖定嫌犯藏匿在印尼雜貨店，也派大批人馬戴口罩、身穿防護衣前往逮人，在他落跑9小時後順利將人帶回偵訊。

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