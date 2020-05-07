保育類台灣棕噪眉被拾獲疑曾被人飼養　台南鳥會：請民眾勿私養野鳥

▲台南鳥會救傷組發現民眾拾獲的鳥為保育類台灣棕噪眉（竹鳥），評估為人為飼養，會影響影響牠在野外生存的能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南鳥會救傷組接獲民眾通報，於自家車庫發現一隻不知名鳥，鳥在車庫徘徊多日，更擅闖家中客廳，一不注意還會被攻擊腳部，經鳥會辨識，為保育類台灣棕噪眉（竹鳥），因通報地點與其棲地類型有極大差異，且行為異於正常野鳥，有人為飼養的疑慮，故請民眾送至救傷中心，並通知台南市農業局查處。

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台南鳥會指出，台灣棕噪眉為台灣特有種第二級保育鳥種，身體主要為棕褐色，尾下覆羽白色，眼周皮膚裸露呈藍色。生活在中低海拔闊葉林底部的灌叢中。因為叫聲多變、善於模仿，深受許多愛鳥人的喜愛，也不乏因此而偷盜、私養的情形。

而本案這隻棕噪眉經評估確認為人為飼養的個體，已出現偏差行為，影響牠在野外生存的能力。目前交由該會專業志工進行野化訓練，希望能矯正異常行為，早日回歸山林。

台南市農業局表示，私養保育類野生動物會觸犯《野生動物保護法》，可處6個月以上5年以下有期徒刑，併科新台幣20萬至100萬罰金，請勿以身試法。

台南鳥會呼籲，發現野鳥切勿私自接觸、留置，切莫因為一時的快樂，剝奪野生動物的自由，更付出慘重的代價。若在家中發現保育鳥類誤闖，應立即通報相關單位並交由專業單位處理。

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