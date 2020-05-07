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「中毒癱軟」到處都是…LG印度廠毒氣猛洩　方圓3km至少13死5000傷

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▲▼印度安德拉邦LG化學工廠有毒氣體外洩，數千人受傷。（圖／翻攝自Twitter）

▲印度安德拉邦LG化學工廠有毒氣體外洩，多人中毒癱軟路邊等待救治。（圖／翻攝自Twitter）

記者王致凱／綜合報導

印度安德拉邦維沙卡帕特南（Visakhapatnam）LG化工廠7日發生有毒氣體外洩事故，已知至少13人死亡，至少1000人被送往醫院，另有超過5000出現呼吸困難、眼睛刺痛等症狀。從社群媒體上流傳的畫面可見，工廠周邊到處都是吸入毒氣後癱倒路邊的傷患，場面觸目驚心。

▼ 當地民眾和警察替一名路倒女子搧風提供氧氣。（圖／路透）

▲▼ 印度安德拉邦一間化學工廠7日凌晨3時左右發生瓦斯外洩事件，至少10人死亡，超過5000人身體不適。圖為員警與民眾幫婦女搧風。（圖／路透）

根據英國廣播公司（BBC）報導，安德拉邦污染防制委員會官員表示，此次工廠洩漏的氣體為苯乙烯，原因可能是人為疏失釀禍，目前已經緊急疏散工廠周圍居民，並稱目前情況已獲得控制。

據悉，這起洩漏事故發生在當地時間7日凌晨3時左右，當天也是印度封城防疫解封的首日，是該間工廠自3月24日閒置以來復工首日。工業部長雷迪（Goutam Reddy）表示，LG化學工廠復工時，可能沒有遵照適當程序和指南。

維沙卡帕特南高階警官拉尼（Swaroop Rani）向法新社表示，於凌晨3時30分接到民眾報案電話後，警方立刻派員趕往現場，但由於現場毒氣洩漏猛烈，警方也不得不撤退。她形容，「人們可以明顯感覺到洩漏的氣體，沒有人能在現場停留超過數分鐘。」

氣體外洩消息傳開後，當地居民驚慌失措，社群媒體上瘋傳多段觸目驚心的影像，顯示部分民眾吸入氣體後，直接癱倒在路邊。當局憂心毒氣可能擴散至方圓3公里範圍。

對此，南韓LG化學表示，吸入氣體可能會感到噁心、頭暈，「但情況現已獲得控制，我們正在採取各種方法，為吸入外洩氣體的患者提供快速治療。」

▼工廠周邊方圓3公里有超過5000人身體不適。（圖／路透）

▲▼ 印度安德拉邦一間化學工廠7日凌晨3時左右發生瓦斯外洩事件，至少10人死亡，超過5000人身體不適。（圖／路透）

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