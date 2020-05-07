怕超市買回物品有病毒！她全丟浴缸「泡肥皂水」...網笑翻：熬成湯了

▲為了防範新冠病毒，有人直接把超市商品全泡在肥皂水中。（圖／翻攝自推特／@EvieLancaster）

實習記者崔子柔／綜合報導

擔心新冠病毒會附著在手上、物品上，因此不少人在回家後都會用酒精做好消毒程序。國外網友EvieLancaster在推特發文表示，媽媽從Tesco超市採購了一些商品，回家後竟把所有東西包括食物都放在浴缸裡，並倒入肥皂水消毒，而且全部都沒有拆包裝，PO文引來其他網友熱議。

綜合外媒報導，EvieLancaster日前在推特PO文詢問，「對於全球大流行的疫情你們會做甚麼預防措施？我媽媽會把在Tesco超市買來的東西，全都拿去浸泡肥皂水。」從EvieLancaster上傳的照片中可見，花椰菜、番茄、高麗菜、蘋果，還有肉類、優格等全都浸泡在肥皂水中，除了一個「桶裝冰淇淋」被放在浴缸外。

▲每個人出現不同消毒妙招。（圖／翻攝自推特／@EvieLancaster）

這個消毒作法引來不少網友回應，「如果水是熱的，就直接熬成一鍋湯了！」、「這會改變食物的味道吧」、「應該擦拭過就行了」，也有網友貼上照片說，自己的媽媽還用熨斗燙紙鈔來消毒。