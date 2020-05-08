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英媒刊假影片控武漢實驗室洩毒　華春瑩稱「小伎倆」：移花接木能起訴嗎？

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▲▼武漢P4實驗室。（圖／CFP）

▲武漢P4實驗室在新冠肺炎疫情期間一直受到高度關注。（圖／CFP）

記者邱茀濱／綜合報導

針對英媒日前報導稱，英國智庫亨利傑克遜學會（Henry Jackson Society）的亞洲研究中心發現一段武漢實驗室的影片，可以證明該研究所的人沒有遵循基本的生物安全秩序，導致病毒傳播。對此，中國外交部發言人華春瑩昨（7）日表示，影片來自科普紀錄片《曠野青春》的第四集，「不知道媒體朋友對於此類移花接木的謠言，有沒有什麼好方法？可以起訴嗎？」

中國外交部7日的例行記者會上，澎湃新聞記者問及，關於英媒日前報導稱，英國智庫亨利傑克遜學會亞洲研究中心發現一段武漢實驗室影片，證明武漢病毒研究所在處理致命的新冠病毒毒株時，沒有遵循基本的生物安全秩序，有可能導致了病毒的傳播，中方對此有何評論？

「這個組織一貫的對華態度代表了一些極端反華勢力的心聲和想像。」華春瑩指出，關於上述謠言，武漢病毒研究所研究員、武漢國家生物安全實驗室主任袁志明先生近日接受路透社採訪時也作了回應。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲外界高度關注病毒來源。（圖／路透社）

至於上述影片，華春瑩向有關部門核實後，確定片中並不涉及武漢病毒研究所人員及其科研活動，武漢病毒研究所的網站上也從來沒有發布過此影片的訊息。

她進一步解釋，有關影片來自於一個科普紀錄片《曠野青春》的第四集，片中涉及到的人員也不是病毒研究所的；在《每日電訊報》和《每日郵報》的報導中還有照片，根據初步向有關部門的了解，這是於2007年海南省的夏天拍攝的。

華春瑩批，這種移花接木的小伎倆，中方其實並不陌生，在涉疆、涉港問題上都見過。她最後反問現場記者，「不知道媒體朋友對於此類移花接木的謠言，有沒有什麼好方法？可以起訴嗎？」

▲▼華春瑩。（圖／翻攝中國外交部）

▲華春瑩。（圖／翻攝中國外交部）

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