紓困搶破頭挨轟！衛福部致歉：「作業太匆促」確實有改進空間

▲衛福部次長蘇麗瓊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，行政院宣布擴大紓困方案，放寬急難救助標準，如果家戶內每人每月生活費經過計算未達該地區最低生活費1.5至2倍者，每戶發放1萬元，引發大批紓困潮。衛福部次長蘇麗瓊坦言，紓困作業時間較為匆促，導致民眾、基層同仁混亂，感到很抱歉，確實有改進空間。

行政院日前宣布擴大紓困方案，放寬急難救助標準，如果家戶內每人每月生活費經過計算未達該地區最低生活費1.5至2倍者，每戶發放1萬元，預計有18萬人符合資格。但是相關申請必須準備存摺、因疫情影響工作證明文件，開放申請首日各地區公所都湧現排隊潮。

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▲衛福部次長蘇麗瓊為了紓困案道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

為簡化申請程序，行政院6日下午宣布，民眾只需攜帶身分證，其它如戶口存摺，未具有社會保險身份、未領取其他政府紓困補助證明的文件都可免附，政府機關會幫忙查詢，相關的工作因疫情影響無法提出證明者可「簽切結書」。

蘇麗瓊今日出席立法院社福衛環委員會前表示，近日紓困為鄉鎮公所負責，但因為紓困條款出爐時間較為匆促，導致基層同仁、民眾沒有時間消化資訊，對此感到很抱歉。

▲▼板橋區公所紓困金申請狀況。（圖／記者羅婉庭攝）

蘇麗瓊表示，昨天早上就有將切結書、申請書等格式通函各地方政府的鄉鎮公所，且急難救助為我國行之有年的措施，這次僅是配合疫情放寬條件、簡化審查程序，民眾若有自帶證件可以加快審核速度，沒有也可使用切結書，由政府協助。

蘇麗瓊表示，部分鄉鎮公所要求民眾攜帶印章，但其實我國早已由簽名代替印章多年，將拜託地方政府協助溝通，強調這次紓困太匆促，可能有部分規範需要補充，確實有改善空間。

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