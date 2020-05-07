馬英九要政府捐錢　綠營：他「633」跳票要捐薪水的承諾尚未履行

▲前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

針對新冠肺炎疫情肆虐全球，前總統馬英九7日表示，已超過30個國家承諾捐款80億美元，他呼籲政府響應國際募款，捐助資金與世界聯手研發疫苗。對此，綠營黨政人士說，建議馬英九多看新聞，知道目前政府已在做的事，至於捐錢一事，馬英九自己的「633」政策跳票，承諾捐薪水還沒履行。

馬英九7日在臉抒發文指出，盡快研發出有效的疫苗，是遏制疫情的關鍵，歐盟及世界多國為此發起募款，籌措疫苗研發資金(Coronavirus Global Response International Pledging Event)，超過30個國家承諾捐款達80億美元，而鄰國韓國、日本也都響應此計畫，分別捐款5000萬美元及8億美元。

馬英九表示，這次疫情中，台灣一直是防疫模範生，不僅國內疫情受到有效控制，並啟動3波國際人道援助行動，總共對外捐贈2300萬片口罩，他認同總統蔡英文所說的，「當各國面對疫情擴散、急需協助的此刻，基於人道考量，臺灣絕不能袖手旁觀」。

馬英九說，他主張，台灣在國際社會上扮演人道救援角色，除了捐口罩外，政府也應該響應國際募款，捐助資金與世界聯手研發疫苗。

對此，綠營的黨政人士表示，事實上除了近期以來支援疫情嚴重國家醫療系統的口罩等醫療物資，台灣目前與多個國家也正合力在快篩、疫苗等開發上啟動合作，以國家的力量與資源實際投入全球的防疫工作。

該人士也指出，馬英九只要多注意相關新聞訊息，就會知道目前政府已經在做的事情。至於「捐錢」一事，當年馬英九曾承諾國民，如果他的「633」政策沒有達標，就要把總統的薪水捐出來，可能是貴人多忘事，「馬英九到現在也已經領了四年的卸任禮遇，到目前還沒有履行這個承諾。」