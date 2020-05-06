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全民搶起來Part3／Pioneer先鋒無線充電器開搶！

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲App全民搶寶使用

活動小組／綜合報導

《ETtoday新聞雲》App的T點下注遊戲「全民搶寶」的獨家品牌大獎又來了！知名日本品牌《Pioneer先鋒》提供10組「無線快充充電器」，立刻拿起手機用25 T點，押注搶寶去！

《Pioneer先鋒》近年來發展消費性電子產品，透過成熟的生產技術，為消費者帶來高品質產品，更趨應時勢，在大眾熟知的汽車影音產品及消費電子產業領域外，推出多款3C外接設備，多功能充電轉接座、USB Type-C傳輸線、耳道式耳機等貼近日常生活的必需配件，即日(5/6)起，到《ETtoday新聞雲》App遊戲「全民搶寶」使用T點投注，將熱門產品「Pioneer 無線快充充電器」帶回家！

每天登入新聞雲App看新聞、得T點，除了商城定期更新品牌合作商品、將T點兌換東森幣等用途外，還有不定期上架彩蛋獎品的「全民搶寶」，不限注數投注抽餐券、禮券、手機、3C等大獎！

▲App全民搶寶使用

▲Pioneer先鋒「無線充電器」。（圖／品牌提供）

=========全民搶寶使用秘笈=========

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App至最新版本。

▲新聞雲icon。（圖／主辦單位提供）

◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」App，點擊下方列表中間「活動」欄位後，點擊上方的「全民搶寶」ICON進入遊戲。

◎Step3：依各獎項所需要的點數押注，即可獲得抽獎資格，押注越多中獎機率越高唷！

>>>點我下載新聞雲App 集點押注抽大獎<<<

全民搶寶活動規則說明：

1、各商品開獎時間不一於各項商品上公布。
2、每項商品下注點數不同，依據商品項目公布。
3、每項商品得獎人數依據商品項目公布，並於開獎日三天公布於中獎名單頁面。
4、每位會員不限參加次數下注商品總數，若期限內未達門檻點數將返回會員點數有效期限將自動延展。
5、若點數到期日時間與活動期限不同時，依據下注之活動到期日延長效期至該商品開獎日。
6、ETtoday新聞雲保有活動解釋、變更、修改、終止活動之權利。

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