年輕妹「胸口悶悶的」疑心染疫！狂衝醫院篩查…竟確診「死亡率最高的癌症」

▲年輕妹胸悶，懷疑自己染疫，一查竟患癌。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

疫情肆虐期間，胡思亂想很正常，胡思亂想還救了自己一命實在不常見。廣東省廣州市一位長髮年輕妹日前老覺得自己胸悶，又處在疫情期間，就越來越覺得自己是不是染疫了，折磨了自己幾天後決定去醫院篩查一下。沒想到，一查不得了，醫生確認她沒有患新冠肺炎，可是竟患癌症了。

據《看看新聞》報導，最近，黃姓女生做新冠肺炎排查，結果檢測出早期肺癌。但醫生卻驚呼，真的是萬幸！

廣州中醫藥大學第一附屬醫院心胸血管外科副主任王繼勇表示，「因為我們發現她的CT有一個半實性的結節，看到有胸膜的凹陷，還有分液，這就是肺癌的一個症狀。」

▲醫生歎，真是萬幸。（圖／翻攝自看看新聞）

新冠肺炎感染的重要依據之一是肺部CT，但核酸檢查、咽拭子更加快捷，更加清晰明瞭。王繼勇認為，近期已經有好幾位病人因為其他病情要住院，進行新冠肺炎排查時照了胸部CT，結果發現了肺部疾病，但是對於患者來說真的是不幸中的萬幸。

他指出，「肺癌是全世界死亡率最高的惡性腫瘤，早期是沒有症狀的，直至晚期才有症狀出現，失去了最佳的治療機會，所有肺癌想早期發現就是要做胸部CT檢查。」

▲胸部CT。（圖／翻攝自看看新聞）

黃女這次因為一次「疑心」，發現了自己早期肺癌，只需要進行微創手術，術後恢復得非常好。

王繼勇提醒，「肺癌並不可怕，可怕的是發現的時候已經是晚期；所以我們建議，首先年齡在40歲以上可以每年都做一個胸部CT，其次，家族中有惡性腫瘤的、抽菸的40歲以上的一定要做CT方面的檢查。」

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