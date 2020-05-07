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工作造成太多壓力！一窺三大創業家紓壓小秘訣

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生活中，壓力無所不在，它迫使著我們全力衝刺，以達到所設定的目標，它帶給我們焦慮急躁，卻同時帶來鼓勵與自信。換言之，人生脫離不了壓力、壓力脫離不了人生，能夠與之「和平共處」，相信是每個人都希望樂見的。

深耕多年的Tokuyo富有多元的按摩椅商品，針對不同群族，提供舒適、到位的「解壓」服務。本次Tokuyo與女子學合作，邀請三位女創業家體驗2020年全新的「Tokuyo Mini玩美椅Pro」，透過按摩椅的深層細緻的按壓，舒緩日常的壓力，盡情地沈浸於放鬆的情境中！

Bonbons原創設計女鞋Lisa：極致的溫柔呵護，紓緩痠痛問題

 ▲按摩椅。（圖／女子學提供）

▲（圖／女子學提供）

「電商市場的瞬息萬變，必須不斷學習、累積經驗才有辦法跟上市場的腳步。」Lisa分享著。身為品牌創辦人，在面對公司營運、工廠溝通、商品設計皆有一定程度的責任，長時間的忙碌，很容易出現疲勞、肩膀痠痛的症狀。

體驗「Tokuyo Mini 玩美椅Pro」後，讓Lisa大感驚訝。全身性的3D深度按摩、恰到好處的力道，完全舒緩了她痠痛的肩頸；而腿部的螺旋揉捏，更是減輕了小腿水腫的負擔，從頭到腳備受呵護的尊榮待遇！

露奇亞膠原蛋白Augusta：大面積溫熱系統，撫慰疲憊的身心

▲按摩椅。（圖／女子學提供）

▲（圖／女子學提供）

經營保健品露奇亞膠原蛋白和瑜珈教室的Augusta，同時也是一位兼顧家庭的斜槓媽媽。創業後，每天會有各種突如其來的狀況，加上家庭的照顧，時常讓她感到蠟燭兩頭燒，因此特別珍惜與自己獨處、對話的時光。

透過「Tokuyo Mini玩美椅Pro」，Augusta可以趁著這個時間好好放鬆，療癒疲憊的身心。而大面積的溫熱系統，針對肩頸、臀部、腿部的深度按摩，更讓她全然享受到「發自內心」的舒適。

Color C’ode凱莉小姐Kelly：分享的家人、夥伴的放鬆首選

▲按摩椅。（圖／女子學提供）

▲（圖／女子學提供）

對23歲就創業的Kelly來說，與壓力共處是非常稀鬆平常的事。面對股東也好、客戶也好、員工也好，每一個面向都必須仔細學習、應付挑戰，尤其服務業總有許多無法預期的狀況，偶爾也會有無力、疲乏的時候。

「Tokuyo Mini玩美椅Pro」不僅舒緩了Kelly需要時常久站的腫脹雙腿，也讓緊繃的肩膀放鬆，暫時忘卻所有繁瑣，感受深層的按摩。而時尚與質感兼具的外觀以及高CP的價格，Kelly認為也很適合時下的小資女，能夠簡單、輕鬆地得到雙重的服務！

除此之外，Tokuyo提供的皮革五年免費保固、到府安裝、說明的服務，也是給消費者最貼心、到位的保障。全身性、從頭到腳的按摩體驗，更讓忙碌且身懷多重身份的女性能得到極致的放鬆，完全詮釋了「壓力是人生最好的按摩」的定義！

延伸閱讀：

甜點是傳遞幸福的媒介！Color C’ode 創辦人凱莉小姐：「每一口滋味都是無可取代的愛與祝福。」

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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