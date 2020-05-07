文／李建興 攝影／池孟諭

從沒想過，0這個數字，原本寓意著「空無蕩然」，但此時此刻，竟能讓人心如此飽滿。

4月14、16、17日，睽違36天的新冠肺炎零確診，再度重回台灣社會，剎那間，各大飯店重燃暗黑已久的燈光，＋0、笑臉、ZERO……等接二連三的創意，好似從碎裂的深淵中，透出曙光，不但使民心的黯然，有了一道微而有力的溫暖，更讓社會樽節已久的熱情，找到迸發的出口。

儘管後來台灣人對「0的N次方」的想望，被憑空降臨的「敦睦艦案」終結。但在究責的氛圍中，人類隱然的互助關係，卻沒因而被囚錮、被幻滅。

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這包括，口罩3.0，在疫情中心、國家隊及各大零售通路的團結下，還是如期問世；台灣援外的物資，不因「敦睦」二字一時被汙名，而打退堂鼓。

畢竟，長年在島嶼中載浮載沉的台灣人都深諳，生存，沒有自私的本事，更無法單憑防疫資優生的頭銜而維穩。因為在世界的生命共同體中，任何角落的災禍，都如同蝴蝶輕輕拍翼，就會散播成全面而無法乘載的效應，其中的反噬，更絕非一時的封城、鎖國和去全球化足以抵擋的。

人人拉起同心結，讓愛與合作無限大

於是，正當活了89歲的巴菲特，原本有生之年只看過一次美股熔斷，卻在今年短短10天內看了四次。影響所及的是，全球將遭遇超越1930年大蕭條的經濟衰退，遠在太平洋遠端的台灣，也無法謝絕因之而生的無薪假、倒店潮。

據了解，PChome即便在疫情期間，集團網站增加逾150萬名首次造訪的新客，該公司卻十分理智。畢竟，很多人明瞭，網路僅是社會備援系統，並非全面取代，也沒人能在災難中獲利，一但全民購買力乾涸，百業的倖存感，才開始被碾壓。

另外，聯合國世界糧食計畫署署長比斯利（David Beasley）警告，因疫情造成的搶糧、斷糧，2020年全球面臨嚴重糧食短缺的人口可能多達2.65億，世界將遭遇「聖經等級」的饑荒與危機。值此之際，誰又能在黑天鵝下瀟灑釋然？

因此，當疫情崩解全世界的呼吸系統時，以往陳義過高的「合作」，就成了人類最珍貴的呼吸器。即便原本人際、企業、國族之間的社會責任，因防疫而一時被割讓，但趁著地球被迫停駛，正是我們沉澱反思，取回初衷的好時機。

西班牙一名計程車司機，為幫助受困當地的義大利留學生返國，竟開車送她回家，再開回西班牙，全程逾3000公里。而比利時一名90歲老奶奶確診新冠肺炎後，坦然表示：「我已活得夠久，」不想使用續命的呼吸器，將資源留給年輕人。

遠見．天下文化事業群創辦人高希均，向來心心念念世界的和平、全球的合作，即便疫情讓很多活動停擺，《遠見》每年主辦的CSR（企業社會責任獎）、社企之星評鑑，今年在與會者全程戴口罩，符合社交距離下，仍突破萬難舉行，還納入了USR（大學社會責任獎）評鑑。最後，更以封面故事報導。（頁126）

誠如這次封面設計者杜軍儀，巧妙地讓雙手拉起一只同心結，也神奇地把當下最雀躍人心的0次方，結成一個∞（無限大）的符號。只想告訴讀者，我們不該放任疫情，就這麼如湯潑瑞雪、風捲殘雲般地將人類原本共生、共享的默契，洗劫一空，反而該在歷史的縱軸上，寫下紀錄。



【本文摘自遠見雜誌5月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】