名醫售「逆轉營養品」！觀眾信了病情加劇　GOOD TV製作人難過：已下架影片

▲本刊直擊「名醫」劉乂鳴諮詢過程，他口沫橫飛的介紹「逆轉療程」，聲稱糖尿病可靠他的療程治癒，不需再服用西藥。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

有「醫界梁家輝」之稱的名醫劉乂鳴，日前遭本刊踢爆，他憑著本身知名度，自售「高價營養食品」以及「牛肉料理」，並洗腦患者「慢性病可以不吃藥」，但卻有患者出面控訴劉乂鳴坑騙他們花大錢還讓病情加劇，氣得揚言提告。Good Tv真情指數製作人透過友人表示，「覺得很難過，影片我們馬上從網路下架。」

本刊調查，「鋼鐵醫師」劉乂鳴靠著他自創的「逆轉療法」、「間歇性斷食」從百斤胖子變成肌肉鮮肉，此事還曾經接受電視節目專訪，包括「GOOD TV真情部落格」、「TVBS 看板人物」。

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但聲名大噪後，他卻利用知名度販售「逆轉營養品」，但一群病患卻出面控訴，他們接受療法後，非但疾病沒有緩解，反而更加嚴重。

GOOD TV真情部落格製作人聽聞此事，透過友人表示，「真的覺得很難過，真的時刻要抓緊神經，要不然真是跌入深淵⋯感謝告知，真情是11年前的訪問，我們馬上從網路下架，電視頻道早就沒播了⋯」

Good Tv真情部落格孫姓製作人透過友人表示，劉乂鳴當年上節目受訪的影片已從網路下架，電視頻道早就沒播。（圖／讀者提供）

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