　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國姓咖啡莊園「大紅燈籠高高掛」　誘捕咖啡果小蠹很給力

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南投縣國姓鄉咖啡農，採用茶改場改良型紅色誘捕器，利用氣味誘捕咖啡果小蠹成效良好。（圖／記者張弘昌攝，下同）

▲▼南投縣國姓鄉咖啡農，採用茶改場改良型紅色誘捕器，利用氣味誘捕咖啡果小蠹成效良好。（圖／記者張弘昌攝，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣國姓鄉咖啡農，防治沒有天敵也沒有核准登記藥劑的咖啡果小蠹，採用茶改場改良型紅色誘捕器，每隔3到4棵咖啡樹，高掛1個有如紅色燈籠的誘捕器，利用蟲蟲喜愛的「氣味」誘捕，有效降低害蟲數量及蔓延速度。國姓鄉鄉長丘埔生，為支持咖啡產業發展及友善環境，也祭出誘捕器發放及補助防治蟲害等措施。

國姓鄉山多，山區海拔300至1000公尺，日夜溫差10度，適合台灣咖啡生長，是全台3大咖啡產區，也是台灣唯一有咖啡產地認證標章的產區，以阿拉比卡品種為主，酸度適中、口感柔和，尾韻帶果香且回甘的風味，讓國姓咖啡在國內外咖啡評鑑比賽中屢獲佳績。

近年種植咖啡農民，飽受咖啡果小蠹危害，導致咖啡產量驟減、損失慘重，甚至瀕臨棄種危機。對此，農委會茶改場研發出改良型紅色誘捕器，並與水保局南投分局、國姓鄉公所合作，在國姓百勝村咖啡莊園攜手推廣，參與防治農民也現身說法，認為誘捕效果很給力、價格也更親民，大幅提高咖啡農友防治意願。

茶改場場長蘇宗振表示，近5年來，全國咖啡產區飽受咖啡果小蠹危害，主因幼蟲鑽食在果實內防治困難，目前尚無天敵且繁殖速度快，也無核准登記藥劑可使用。

▲▼南投縣國姓鄉咖啡農，採用茶改場改良型紅色誘捕器，利用氣味誘捕咖啡果小蠹成效良好。（圖／記者張弘昌攝，下同）

經茶改場魚池分場，分析果小蠹喜歡的氣味，採用氣味誘引方式，研發出改良型紅色誘捕器，來降低害蟲的密度和果實危害率，誘捕效果較以往高20%，是對環境較友善的防治方式，每年咖啡開花期（3到4月）即是防治咖啡果小蠹的黃金時機，非常鼓勵咖啡農民一起配合懸掛誘捕器共同防治，才能有效降低害蟲數量及蔓延速度。

茶改場場長蘇宗振進一步指出，今年與南投縣國姓鄉重要咖啡產區合作進行全區域性共同防治，目前發出約4000個誘捕器，約60位農民參與，面積約達13公頃，吊掛至今已有不少農民回報捕捉到果小蠹，每1雙雌蟲約可產卵30到60粒。

防治初期成果，中低海拔地區平均捕捉到上千隻雌蟲，高海拔地區平均約百隻，誘捕成效頗佳，農民反應良好，相關技術已技轉民間公司推廣。

▲▼南投縣國姓鄉咖啡農，採用茶改場改良型紅色誘捕器，利用氣味誘捕咖啡果小蠹成效良好。（圖／記者張弘昌攝，下同）

首批參與改良型紅色誘捕器防治，國姓鄉特用作物產銷班第3班蘇春賢班長表示，自從3月下旬吊掛誘捕器後，捕捉的效果很明顯，且在吊掛的時候，因體積小操作方便，誘捕液也不容易揮發，可以節省很多時間，相信未來會有更多農民有意願進行防治。

推廣期間，國姓鄉丘埔生鄉長為支持咖啡產業發展，也特別祭出紅色誘捕器相關補助和發放措施大力挺農民。921地震後，原本種滿國姓鄉山頭的檳榔，一夜之間殘破，一株生命力堅韌的咖啡樹，反而成為國姓鄉親災後創生的轉機，不僅改變了社區居民的生活方式，更讓咖啡成為國姓鄉的特色產業。

水保局南投分局長陳榮俊表示，水保局從震災後即一路協助及陪伴國姓鄉推動聚落重建及農村再生的各項工作，除大幅改善農村生產及生活環境外，近年更著力於社區產業特色的輔導與加值行銷，包括企業化經營輔導、品牌建立、國內外行銷通路媒合，以及農村旅遊體驗等，都有不錯的成績。

陳榮俊表示，水保局樂見及支持茶改場，導入改良型紅色誘捕器，改善咖啡產地所面臨的困境，期待在大家的努力下，能擴大推廣友善環境的耕作與防治方式，結合咖啡業者不斷精進的技術，讓國姓咖啡的精品形象與質量，走得更遠更穩健。

・凝膠質地適合夏季

【更多新聞】

南投13歲貧寒國中生幫養鹿　4指被機器截斷！單親家庭陷困境

為了1萬元紓困金　臨時工單親媽缺「工作證明」！連跑2趟急哭了

穿山甲遇浪浪「非死即傷」　不只被叼著走…斷手斷腳斷尾巴

ET快訊
領3萬比1萬簡單！紓困被酸「3萬爽爽發、1萬查身家」　衛福部
台灣爭取參加WHA　陸外交部長：中國已做妥善安排
金正恩「真身＆替身」交談畫面曝　100％復刻圓臉…網崩潰：到
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

陳亭妃爭取台南四草觀光船筏業者　盡速納入紓困補助範圍

國姓咖啡莊園「大紅燈籠高高掛」　誘捕咖啡果小蠹很給力

五月溫馨母親節　西螺鎮公所展出模範母親和銀髮佳偶生活照

中央大學首創「虛擬企業博覽會」　吸引7000人線上參與

計程車培訓開跑　黃偉哲勉勵充實自我再出發

印尼女非法居留打工　社工籌措機票助母子返國團聚

嘉義市開辦新冠肺炎急難紓困　東西區公所專區設立

抗疫不找零！街進漫時光…屏東金牌可可鮮奶幸福出擊

潘新傳競選民進黨台南市黨部主委文宣出爐！　5大訴求爭取認同共創高峰

長時間戴口罩耳朵紅腫　犁記餅店老闆送警300「舒適口罩帶」

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

宥勝兒「全身長疹子」急送醫　擔心恐離婚...老婆反應網讚爆：令人 佩服

浣熊霸氣「少爺躺姿」爽吃藍莓　見葡萄露無敵厭世臉：吃膩啦～

分手後走不出來？學會必經4階段　發洩悲傷情緒、感謝彼此的付出

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

文佳煐、金東旭「記憶CP」這對我可以！！　突襲直播甜蜜感溢出螢幕惹❤️❤️

陳亭妃爭取台南四草觀光船筏業者　盡速納入紓困補助範圍

國姓咖啡莊園「大紅燈籠高高掛」　誘捕咖啡果小蠹很給力

五月溫馨母親節　西螺鎮公所展出模範母親和銀髮佳偶生活照

中央大學首創「虛擬企業博覽會」　吸引7000人線上參與

計程車培訓開跑　黃偉哲勉勵充實自我再出發

印尼女非法居留打工　社工籌措機票助母子返國團聚

嘉義市開辦新冠肺炎急難紓困　東西區公所專區設立

抗疫不找零！街進漫時光…屏東金牌可可鮮奶幸福出擊

潘新傳競選民進黨台南市黨部主委文宣出爐！　5大訴求爭取認同共創高峰

長時間戴口罩耳朵紅腫　犁記餅店老闆送警300「舒適口罩帶」

經銷商開放預約新MBA/iPad Pro　使用禮券可優先取機

直擊賓士逆撞！20歲男超車失控衝電桿　180度翻覆...他命大爬出輕傷

受惠聯合艦隊新增成員貢獻　佳世達4月營收年增12.3％創同期新高

嘉義殺警案翻版！通緝犯持刀捅人「精神病獲輕判」…他雙眼半盲淚：不敢出門

漫威迷必朝聖！變身超級英雄體驗AR籃球　高雄漫威期間限定店5/7登場

中職／閉門最終戰　國軍登全猿主場領唱國歌為台灣加油

萬寶龍筆上重現墨西哥帝國古文明　擲矛器變筆蓋

陳亭妃爭取台南四草觀光船筏業者　盡速納入紓困補助範圍

巴克利坦承與20多年兄弟喬丹關係破裂　「我沒說錯話」難過MJ不聯繫

競速手遊《Forza Street》登上Android和iOS平台！　

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

地方熱門新聞

9.3億獎落台中！老闆：最近常有鳳蝶飛入

太神！彩券行7次開頭獎　背後秘密曝

急尋失聯少女白河警平安尋獲

市議員余信憲關心擴大紓困申請

停車格上有它　技術高超也會「碰」

影／紓困金如何發放　鄭文燦：從速、從寬、從簡採認

恆春外海釣魚遭撞沈船　船上8人2傷

玉蘭花大漲　台中議員諷蘇貞昌「舒睏」

羊稠步道「五星級廁所」　張桂綿揭露

勞工紓困救命錢　入帳即遭強制執行

不補助老人健保　民眾多付5千元

台南七股遊客中心IG爆紅

台中業者研發舒適口罩帶贈警

涂權吉建議　改善楊梅交流道回堵塞車

更多熱門

相關新聞

南投少年4指被截斷　社團助裝義肢

南投少年4指被截斷　社團助裝義肢

南投縣國姓鄉北山國中徐姓學生，13歲就孝心協助寡母餵養水鹿，日前左手捲入牧草裁切機中，4指被機器截斷，開雨移植腳指當食指。徐家家境清寒，南投縣長林明溱前往慰問，看到他的手傷，也不禁紅了眼眶，對徐生的遭遇、家庭處境感到不捨，縣長也捐薪水，資助徐家度過難關。

一罐挺MAN的！一貫挺你的「HIS CAFÉ」

一罐挺MAN的！一貫挺你的「HIS CAFÉ」

40萬元生態花園獲園冶獎肯定

40萬元生態花園獲園冶獎肯定

老人假牙補助南投中寮鄉還有名額

老人假牙補助南投中寮鄉還有名額

天熱水溶氧量不足、魚群暴斃

天熱水溶氧量不足、魚群暴斃

關鍵字：

南投農業咖啡病蟲害

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

周揚青動搖「與羅志祥回溫了」！

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

愷樂苦戀500億豪門富少！「致命3缺點」被狠甩

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

羅志祥卡死《娛百》「收買手段被踢爆」！

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

誤開前置鏡頭！　正妹巨胸形狀掉出

更多

最夯影音

更多
KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面