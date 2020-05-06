國姓咖啡莊園「大紅燈籠高高掛」　誘捕咖啡果小蠹很給力

▲▼南投縣國姓鄉咖啡農，採用茶改場改良型紅色誘捕器，利用氣味誘捕咖啡果小蠹成效良好。（圖／記者張弘昌攝，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣國姓鄉咖啡農，防治沒有天敵也沒有核准登記藥劑的咖啡果小蠹，採用茶改場改良型紅色誘捕器，每隔3到4棵咖啡樹，高掛1個有如紅色燈籠的誘捕器，利用蟲蟲喜愛的「氣味」誘捕，有效降低害蟲數量及蔓延速度。國姓鄉鄉長丘埔生，為支持咖啡產業發展及友善環境，也祭出誘捕器發放及補助防治蟲害等措施。

國姓鄉山多，山區海拔300至1000公尺，日夜溫差10度，適合台灣咖啡生長，是全台3大咖啡產區，也是台灣唯一有咖啡產地認證標章的產區，以阿拉比卡品種為主，酸度適中、口感柔和，尾韻帶果香且回甘的風味，讓國姓咖啡在國內外咖啡評鑑比賽中屢獲佳績。

近年種植咖啡農民，飽受咖啡果小蠹危害，導致咖啡產量驟減、損失慘重，甚至瀕臨棄種危機。對此，農委會茶改場研發出改良型紅色誘捕器，並與水保局南投分局、國姓鄉公所合作，在國姓百勝村咖啡莊園攜手推廣，參與防治農民也現身說法，認為誘捕效果很給力、價格也更親民，大幅提高咖啡農友防治意願。

茶改場場長蘇宗振表示，近5年來，全國咖啡產區飽受咖啡果小蠹危害，主因幼蟲鑽食在果實內防治困難，目前尚無天敵且繁殖速度快，也無核准登記藥劑可使用。

經茶改場魚池分場，分析果小蠹喜歡的氣味，採用氣味誘引方式，研發出改良型紅色誘捕器，來降低害蟲的密度和果實危害率，誘捕效果較以往高20%，是對環境較友善的防治方式，每年咖啡開花期（3到4月）即是防治咖啡果小蠹的黃金時機，非常鼓勵咖啡農民一起配合懸掛誘捕器共同防治，才能有效降低害蟲數量及蔓延速度。

茶改場場長蘇宗振進一步指出，今年與南投縣國姓鄉重要咖啡產區合作進行全區域性共同防治，目前發出約4000個誘捕器，約60位農民參與，面積約達13公頃，吊掛至今已有不少農民回報捕捉到果小蠹，每1雙雌蟲約可產卵30到60粒。

防治初期成果，中低海拔地區平均捕捉到上千隻雌蟲，高海拔地區平均約百隻，誘捕成效頗佳，農民反應良好，相關技術已技轉民間公司推廣。

首批參與改良型紅色誘捕器防治，國姓鄉特用作物產銷班第3班蘇春賢班長表示，自從3月下旬吊掛誘捕器後，捕捉的效果很明顯，且在吊掛的時候，因體積小操作方便，誘捕液也不容易揮發，可以節省很多時間，相信未來會有更多農民有意願進行防治。

推廣期間，國姓鄉丘埔生鄉長為支持咖啡產業發展，也特別祭出紅色誘捕器相關補助和發放措施大力挺農民。921地震後，原本種滿國姓鄉山頭的檳榔，一夜之間殘破，一株生命力堅韌的咖啡樹，反而成為國姓鄉親災後創生的轉機，不僅改變了社區居民的生活方式，更讓咖啡成為國姓鄉的特色產業。

水保局南投分局長陳榮俊表示，水保局從震災後即一路協助及陪伴國姓鄉推動聚落重建及農村再生的各項工作，除大幅改善農村生產及生活環境外，近年更著力於社區產業特色的輔導與加值行銷，包括企業化經營輔導、品牌建立、國內外行銷通路媒合，以及農村旅遊體驗等，都有不錯的成績。

陳榮俊表示，水保局樂見及支持茶改場，導入改良型紅色誘捕器，改善咖啡產地所面臨的困境，期待在大家的努力下，能擴大推廣友善環境的耕作與防治方式，結合咖啡業者不斷精進的技術，讓國姓咖啡的精品形象與質量，走得更遠更穩健。

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