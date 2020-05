崔天凱《華郵》刊文：指責遊戲該結束　「逢中必反」把中美推向脫鉤！

▲陸駐美大使崔天凱。(圖/CFP)



記者蔡紹堅/綜合報導

中國大陸駐美大使崔天凱5日在《華盛頓郵報》網站刊文指出,怪罪中國不能結束這場疫情,相反,「逢中必反」將把中美推向脫鉤,貽誤合作抗疫的努力,以及後續恢復經濟增長、應對其他全球性挑戰的合作,「是時候結束指責遊戲了,中美之間亟待修復互信,把力用到合作抗疫上來。」

崔天凱該篇文章標題為《指責遊戲該結束了》(Ignoring the facts to blame China will only make things worse),他表示,今年一月以來,中國為抗擊新冠肺炎疫情打了一場硬仗,進展有目共睹,在史無前例的抗疫鬥爭中,為了治病救人,付出代價我們在所不惜,遺憾的是,重負之下我們還承受了一些無端的負擔,那就是為了應付「逢中必反」荒謬思維而被轉移的精力。這種思維還嚴重離間國際社會團結、損害抗疫努力,「簡言之,『逢中必反派』認為中國必須是錯的,這無關事實。

▼美國總統川普戴著護目鏡視察口罩工廠。(圖/路透)



崔天凱提到,「逢中必反派」抨擊中國斷然封城封省是中世紀的做法,「專制」中國又在侵犯人權,把中方始終公開、透明、負責任地向國內外通報疫情,說成是在傳播虛假信息和宣傳活動,還動輒撻伐中國的政治體制,總想把火引向中國共產黨。

崔天凱說,當中國抗疫努力取得積極成效、中國境外確診病例數和死亡數卻無情上升時,「逢中必反派」隨即改口,無視中方為應對這一種全新的病毒所做的積極努力,指責中國沒有及時提出預警,隱瞞實際感染數量,一些人還叫囂著要向中國追責、索賠。

崔天凱還說,「逢中必反派」指責中國出口有質量問題的防護物資,看到中方為確保物資質量和出口有序進行出台了相關措施,就轉口批評中國囤積醫療物資並阻滯出口,「陰謀論是其中必不可少的調料,因為中方一定是要利用這些攫取地緣政治利益。」

崔天凱提到,因為世界衛生組織自始至終高度讚賞中國抗疫舉措和成效,「逢中必反派」就誣衊中國對其出資了或者施壓了,斷定世衛組織連帶犯有偏袒和管控不力之錯,「但是中國有沒有錯,只需讓事實說話。」

崔天凱表示,首先,有目共睹,正是得益於中國政府採取的最嚴格的防控舉措、中國人民作出的巨大犧牲,中國的抗疫工作才取得了今天的階段性成果,最大程度地保護了中國人民的生命安全和身體健康,也為阻止疫情在世界蔓延爭取了寶貴時間。

其次,面對這種全新病毒的侵襲,中方已盡力做到公開、透明、負責任通報。2019年12月27日,湖北省一位醫生第一時間上報了3個可疑病例,此後的4天時間裡,湖北方面和中央層面先後開展了現場調查。2020年1月3日,僅僅一周之隔,中方開始正式向世衛組織以及包括美國在內的世界各國及時主動通報信息。1月12日,中國又及時向世界公佈了新型冠狀病毒全基因組序列,為有關國家確診、治療及疫苗研發等提供了重要前提。

崔天凱強調,中國早就跟美方分享了信息,也一直在支持美方抗疫努力,1月4日以來,兩國疾控中心及主管部門一直就疫情保持著溝通,更值得一提的是,習近平主席在過去兩個月與特朗普總統的兩度通話中,親自詳細介紹了中方為打好疫情防控阻擊戰採取的舉措,「截至4月29日,我們向美方提供了44.46億隻口罩,按人均分配,每個美國人差不多可以擁有14只來自中國的口罩。」

崔天凱還說,誠然,從目前掌握的情況看,已知的第一個新冠肺炎病例發生在武漢,這只能說明武漢是病毒最早的受害者。要求受害者賠償荒唐至極,也挑戰了人道精神,「按照這個邏輯,如果有人問,誰來為H1N1流感作出賠償?誰來為艾滋病作出賠償、誰來為2008年全球金融危機造成的巨大損失作出賠償?我們該如何回答?」

崔天凱指出,「逢中必反」的背後是骯髒的政治,反映了一小撮人通過轉移民眾注意力來追逐自身狹隘政治利益的企圖。在他們的操作中,中國必須是錯的。最需要曝光、最需要透明的恰恰是「逢中必反」背後的政治圖謀。

崔天凱認為,怪罪中國不能結束這場疫情,相反,「逢中必反」將把中美推向脫鉤,貽誤合作抗疫的努力,以及後續恢復經濟增長、應對其他全球性挑戰的合作,也將黯淡我們締造美好未來的前景。這麼做,美國從中得不到任何好處。

崔天凱強調,是時候結束指責遊戲了,中美之間亟待修復互信,把力用到合作抗疫上來,「林肯總統曾經在他的就職演說中呼喚『善良的天使』,希望先賢的良知能引導更多的人站到歷史正確的一邊,站到休戚與共、同舟共濟的人類命運共同體理念一邊。」