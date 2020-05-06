　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

崔天凱《華郵》刊文：指責遊戲該結束　「逢中必反」把中美推向脫鉤！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

▲陸駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐美大使崔天凱5日在《華盛頓郵報》網站刊文指出，怪罪中國不能結束這場疫情，相反，「逢中必反」將把中美推向脫鉤，貽誤合作抗疫的努力，以及後續恢復經濟增長、應對其他全球性挑戰的合作，「是時候結束指責遊戲了，中美之間亟待修復互信，把力用到合作抗疫上來。」

崔天凱該篇文章標題為《指責遊戲該結束了》（Ignoring the facts to blame China will only make things worse），他表示，今年一月以來，中國為抗擊新冠肺炎疫情打了一場硬仗，進展有目共睹，在史無前例的抗疫鬥爭中，為了治病救人，付出代價我們在所不惜，遺憾的是，重負之下我們還承受了一些無端的負擔，那就是為了應付「逢中必反」荒謬思維而被轉移的精力。這種思維還嚴重離間國際社會團結、損害抗疫努力，「簡言之，『逢中必反派』認為中國必須是錯的，這無關事實。

▼美國總統川普戴著護目鏡視察口罩工廠。（圖／路透）

▲▼美國總統川普戴著護目鏡視察口罩工廠。（圖／路透）

崔天凱提到，「逢中必反派」抨擊中國斷然封城封省是中世紀的做法，「專制」中國又在侵犯人權，把中方始終公開、透明、負責任地向國內外通報疫情，說成是在傳播虛假信息和宣傳活動，還動輒撻伐中國的政治體制，總想把火引向中國共產黨。

崔天凱說，當中國抗疫努力取得積極成效、中國境外確診病例數和死亡數卻無情上升時，「逢中必反派」隨即改口，無視中方為應對這一種全新的病毒所做的積極努力，指責中國沒有及時提出預警，隱瞞實際感染數量，一些人還叫囂著要向中國追責、索賠。

崔天凱還說，「逢中必反派」指責中國出口有質量問題的防護物資，看到中方為確保物資質量和出口有序進行出台了相關措施，就轉口批評中國囤積醫療物資並阻滯出口，「陰謀論是其中必不可少的調料，因為中方一定是要利用這些攫取地緣政治利益。」

▲美國,加州,洛杉磯,新冠肺炎,檢測。（圖／路透）

崔天凱提到，因為世界衛生組織自始至終高度讚賞中國抗疫舉措和成效，「逢中必反派」就誣衊中國對其出資了或者施壓了，斷定世衛組織連帶犯有偏袒和管控不力之錯，「但是中國有沒有錯，只需讓事實說話。」

崔天凱表示，首先，有目共睹，正是得益於中國政府採取的最嚴格的防控舉措、中國人民作出的巨大犧牲，中國的抗疫工作才取得了今天的階段性成果，最大程度地保護了中國人民的生命安全和身體健康，也為阻止疫情在世界蔓延爭取了寶貴時間。

其次，面對這種全新病毒的侵襲，中方已盡力做到公開、透明、負責任通報。2019年12月27日，湖北省一位醫生第一時間上報了3個可疑病例，此後的4天時間裡，湖北方面和中央層面先後開展了現場調查。2020年1月3日，僅僅一周之隔，中方開始正式向世衛組織以及包括美國在內的世界各國及時主動通報信息。1月12日，中國又及時向世界公佈了新型冠狀病毒全基因組序列，為有關國家確診、治療及疫苗研發等提供了重要前提。

▲美國,芝加哥,醫護,新冠肺炎。（圖／路透）

崔天凱強調，中國早就跟美方分享了信息，也一直在支持美方抗疫努力，1月4日以來，兩國疾控中心及主管部門一直就疫情保持著溝通，更值得一提的是，習近平主席在過去兩個月與特朗普總統的兩度通話中，親自詳細介紹了中方為打好疫情防控阻擊戰採取的舉措，「截至4月29日，我們向美方提供了44.46億隻口罩，按人均分配，每個美國人差不多可以擁有14只來自中國的口罩。」

崔天凱還說，誠然，從目前掌握的情況看，已知的第一個新冠肺炎病例發生在武漢，這只能說明武漢是病毒最早的受害者。要求受害者賠償荒唐至極，也挑戰了人道精神，「按照這個邏輯，如果有人問，誰來為H1N1流感作出賠償？誰來為艾滋病作出賠償、誰來為2008年全球金融危機造成的巨大損失作出賠償？我們該如何回答？」

▲▼ 瑞德西韋（Remdesivir）是美國首款官方批准的治療新冠肺炎重症患者藥物。（圖／路透）

崔天凱指出，「逢中必反」的背後是骯髒的政治，反映了一小撮人通過轉移民眾注意力來追逐自身狹隘政治利益的企圖。在他們的操作中，中國必須是錯的。最需要曝光、最需要透明的恰恰是「逢中必反」背後的政治圖謀。

崔天凱認為，怪罪中國不能結束這場疫情，相反，「逢中必反」將把中美推向脫鉤，貽誤合作抗疫的努力，以及後續恢復經濟增長、應對其他全球性挑戰的合作，也將黯淡我們締造美好未來的前景。這麼做，美國從中得不到任何好處。

崔天凱強調，是時候結束指責遊戲了，中美之間亟待修復互信，把力用到合作抗疫上來，「林肯總統曾經在他的就職演說中呼喚『善良的天使』，希望先賢的良知能引導更多的人站到歷史正確的一邊，站到休戚與共、同舟共濟的人類命運共同體理念一邊。」

ET快訊
高中遭2人性侵！「最貧窮偶像」自殺...留3句詭異遺言9年後
新莊居家檢疫男「陳屍同事租屋處」！採檢結果出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

崔天凱《華郵》刊文：指責遊戲該結束　「逢中必反」把中美推向脫鉤！

國三女午夜16F墜亡　爸媽PO「關鍵聊天截圖」…揭死亡導火線：老師害的！

長征5B揭序幕　中國官方：「天宮太空站」2022年前後建成

長五系火箭分兩路走！力氣大的攻載人空間站　耐力長的主打衛星、探測器

陸房市回溫！五一湧看屋潮　北京仲介：每天200人來排隊

「小豬冠希結合體」極樂動作片曝！　家暴妻不忍了...公開他荒淫雙面生活

中國航天今年發射「兩度失利」　官方解答：故障已基本明確

老人公車突失禁...白衣嫩妹下秒「彎腰清大便」！駕駛看傻：覺得她非常美

香港議員改誓詞被取消資格　梁頌恆和游蕙禎被裁定要還700萬薪資

連假出去玩！湖北遊客餐廳吃飯突「倒地斃命」…周圍人嚇瘋：新冠肺炎？

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

浣熊霸氣「少爺躺姿」爽吃藍莓　見葡萄露無敵厭世臉：吃膩啦～

宥勝兒「全身長疹子」急送醫　擔心恐離婚...老婆反應網讚爆：令人 佩服

分手後走不出來？學會必經4階段　發洩悲傷情緒、感謝彼此的付出

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

文佳煐、金東旭「記憶CP」這對我可以！！　突襲直播甜蜜感溢出螢幕惹❤️❤️

崔天凱《華郵》刊文：指責遊戲該結束　「逢中必反」把中美推向脫鉤！

國三女午夜16F墜亡　爸媽PO「關鍵聊天截圖」…揭死亡導火線：老師害的！

長征5B揭序幕　中國官方：「天宮太空站」2022年前後建成

長五系火箭分兩路走！力氣大的攻載人空間站　耐力長的主打衛星、探測器

陸房市回溫！五一湧看屋潮　北京仲介：每天200人來排隊

「小豬冠希結合體」極樂動作片曝！　家暴妻不忍了...公開他荒淫雙面生活

中國航天今年發射「兩度失利」　官方解答：故障已基本明確

老人公車突失禁...白衣嫩妹下秒「彎腰清大便」！駕駛看傻：覺得她非常美

香港議員改誓詞被取消資格　梁頌恆和游蕙禎被裁定要還700萬薪資

連假出去玩！湖北遊客餐廳吃飯突「倒地斃命」…周圍人嚇瘋：新冠肺炎？

建材老董欠稅1400萬卻狂刷卡　被拘提還嘴硬…聽到管收秒認栽

喵星人叼「4年愛犬」外八下樓　坐餐桌找奴才共享早餐

沒戴口罩不爽女店員唸　惡男鼻水抹在她身上：這就是我的口罩！

詹皇退休前到尼克合體兒子？　《紐郵》記者：他說過最愛MSG

馬斯克拋售豪宅玩真的！　近12億現金流為Tesla紓困

瘋玩台、港、韓聯名！全家獨賣檀島厚奶蛋撻　還喝得到黑面蔡楊桃冰沙

新版酷碰券小孩也能領　經濟部準備多款名字「等院長蘇貞昌拍板」

香港電影金像獎得獎名單／《少年的你》大贏家！周冬雨封后　易烊千璽奪新人

媽媽短褲被咬成破褲「洞洞超尷尬」　兇手冷看一眼淡定離場

文山區50年老公寓！他看準「900萬入手學區房」　網：還可以再殺

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

大陸熱門新聞

每天奶茶、飲料當水喝　結果喝進ICU「血漿像豬油」

公務員100%複製小豬！尋芳高清片妻子PO上網

追撞日產車！奧迪車主當場轉帳：你這車我買了

24歲妹「臉爛掉了」！醫生診斷：戴口罩害的

有錢就是任性！　奧迪車主追撞Nissan「當場轉賬」：這車我買了

紅燒乳鴿！女主人將寵物鸚鵡「微波爐加熱」

帶著癱瘓前夫出嫁！一家五口生活美滿　鋼鐵OL：不後悔

影／廣東虎門大橋呼吸般抖動！官方回應了

「小豬冠希結合體」極樂動作片曝！

3歲童顱骨碎裂亡　父見慘狀痛哭：我的寶貝沒了

湖北12hrs閃電14萬次　網：神仙打架？

陸官媒曝「台灣失業者轉當外送員」！

人氣黑天鵝失蹤　只找到一碗熱湯

全副武裝飛北京　六道關卡「最怕核酸檢測」...直插喉深處

更多熱門

相關新聞

萬元紓困：單親媽缺工作證明，急哭了！

萬元紓困：單親媽缺工作證明，急哭了！

行政院加碼1萬元急難紓困方案，6日受理申請首日，南投縣各鄉鎮市公所一大早就擠滿申請人潮，有的前一天就到公所詢問了老半天，發現白跑了一趟。南投市林姓單親媽媽，為了1萬塊補助，已跑了市公所2遍，第1趟尚未正式受理申請，她排隊時聽聞要提出「工作證明」，擔心打臨時工僱主不肯開，急著當場哭紅了眼。

東奧預算缺口　想跟贊助商多拿錢

東奧預算缺口　想跟贊助商多拿錢

紓困亂象／秒發600張號碼牌！區長：民眾以為簽名就有錢拿

紓困亂象／秒發600張號碼牌！區長：民眾以為簽名就有錢拿

即／新莊居家檢疫男採檢結果出爐

即／新莊居家檢疫男採檢結果出爐

又見陰轉陽！30歲女倦怠

又見陰轉陽！30歲女倦怠

關鍵字：

崔天凱華盛頓郵報新冠肺炎駐美大使陸駐美大使

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

周揚青動搖「與羅志祥回溫了」！

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

愷樂苦戀500億豪門富少！「致命3缺點」被狠甩

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

羅志祥卡死《娛百》「收買手段被踢爆」！

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

誤開前置鏡頭！　正妹巨胸形狀掉出

更多

最夯影音

更多
KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面