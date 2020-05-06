　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

養豬男爽中1.17億元彩券！4年後現況曝光…每天「躺著賺」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼樂透,彩券,中獎。（圖／達志影像／示意圖）

▲越南養豬男中了新台幣1.17億元大獎。（圖／達志影像／示意圖）

實習記者賴韻如／綜合報導

許多人都夢想著哪天能中樂透頭獎，從此過上幸福人生，沒想到這種好運氣竟發生在現實生活中。越南一名曾經靠著養豬為生的男子，2016年因為買彩券中了「920億越南盾」（約新台幣1.17億元）而一夜致富，如今他的現況曝光，讓不少網友羨慕不已。

據《中國報》報導，這名男子名為阮國泰，原本是一名將自己養的豬賣到市場維生的養豬農，常常需要通宵工作，直到第二天下午才能好好休息。沒想到在2016年10月，阮國泰卻因為中了彩券改變人生，他指出，自從中了920億越南盾以後，已經不再工作，過著愜意的退休生活，體重也不停飆升。

▲▼ 。（圖／翻攝自《中國報》）

▲阮國泰中獎後細心理財 。（圖／翻攝自《中國報》）

阮國泰表示，當時中獎以後，就先花了40億越南盾（約新台幣510萬元）蓋了一棟別墅，接著繼續買房子，將這些作為「出租」使用，而他的兒子則是開了一間餐廳，主要販賣麵條以及烤肉。如今，靠著銀行的利息以及收租金，阮國泰每個月可以賺進約「1億越南盾」（約新台幣12萬元）。

阮國泰指出，在中獎以後，有許多親朋好友來跟他要錢，「情況持續了2個多月，每天都大概有300至500個人出現在我家門口，最後被堵到甚至無法回家，不得不請警方協助。」他也透露，自己當初發了至少20億越南盾（約新台幣255萬元）。

ET快訊
訂餐碰「超吐血都市傳說」！外送員接單笑預告...他怒：新北這
戴口罩3個月！24歲妹「臉爛掉流膿」…醫生一看嘆：最近很多人
成年特教生穿制服！「徘徊小學門口」被誤認是變態　母哭了曝背後
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

養豬男爽中1.17億元彩券！4年後現況曝光…每天「躺著賺」

好謎！美國大媽「口罩剪開一條縫縫」　只求比較好呼吸…網一瞄羞爆全歪樓

金正恩今年「公開行程少6成」創新低！　南韓情報院：他很健康沒動手術

金正恩女兒正面曝光？女童猛朝電視「激動喊爸」...真相曝光網全驚呆

死亡病例超越中國　巴西總統被問「下一步」冷回：SO WHAT？全場秒靜默

川普狂拉十多名外國盟友「對中國算帳」　CNN：白宮討論報復措施

噁女「狂舔手指+咳嗽」去碰商店食物　1周內連續在2家店犯案！

假死釣叛徒！澳媒：金正恩故意消失「測試親信」　即將展開肅清

和媽吵架！5歲男童偷開休旅車上路　身帶90元：我要去買藍寶堅尼

警察攔檢意外發現駕駛只有5歲！　男童帶90元上路：要去買藍寶堅尼

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

浣熊霸氣「少爺躺姿」爽吃藍莓　見葡萄露無敵厭世臉：吃膩啦～

分手後走不出來？學會必經4階段　發洩悲傷情緒、感謝彼此的付出

宥勝兒「全身長疹子」急送醫　擔心恐離婚...老婆反應網讚爆：令人 佩服

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

文佳煐、金東旭「記憶CP」這對我可以！！　突襲直播甜蜜感溢出螢幕惹❤️❤️

養豬男爽中1.17億元彩券！4年後現況曝光…每天「躺著賺」

好謎！美國大媽「口罩剪開一條縫縫」　只求比較好呼吸…網一瞄羞爆全歪樓

金正恩今年「公開行程少6成」創新低！　南韓情報院：他很健康沒動手術

金正恩女兒正面曝光？女童猛朝電視「激動喊爸」...真相曝光網全驚呆

死亡病例超越中國　巴西總統被問「下一步」冷回：SO WHAT？全場秒靜默

川普狂拉十多名外國盟友「對中國算帳」　CNN：白宮討論報復措施

噁女「狂舔手指+咳嗽」去碰商店食物　1周內連續在2家店犯案！

假死釣叛徒！澳媒：金正恩故意消失「測試親信」　即將展開肅清

和媽吵架！5歲男童偷開休旅車上路　身帶90元：我要去買藍寶堅尼

警察攔檢意外發現駕駛只有5歲！　男童帶90元上路：要去買藍寶堅尼

金錢豹小姐也要1萬元紓困金遭拒！　原因大解密：提不出酒店工作證明

搬進整片沙灘！桃園隱藏版渡假風咖啡廳　吃得到烏魚子義大利麵

陳大天拍MV爆抄襲　張小燕簡訊關切...每天講「XXXXX」10次

中職／統一獅拚中止3連敗　運彩看好中信兄弟

「中央的錢現在還沒來」　北市擬先墊1億元紓困金

微軟打造250人的視訊會議！　5月底前Microsoft Teams提升與會者上限

台積電尾盤翻紅　台股收盤漲0.37點收10774點

觀光產業停滯！交通部「三階段」推國旅　砸20億補助出遊

黃國昌接大同獨董「為全體股東把關」　臉書揭「戴帽子」回扣手法

劉仕傑／借古諷今！「中國通」博明暗指中國不重人權？

國際熱門新聞

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

研究新冠病毒　美華裔學者遭槍殺

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

金正恩「8年前照片曝」　網看傻：這誰

魔鬼猴當街「拖行小女孩」　網友發現可憐真相！

連山羊、水果都確診！坦尚尼亞總統傻眼

義大利要中國賠6472億！　批：隱匿疫情

金正恩走上台　緋聞女友幫拉椅子

74歲嬤40年喝15萬罐可樂！健檢結果曝光

他與妻、母親爆口角　「狠剁2人頭放桌上」Call友來觀賞

金正恩「海上雙8滑水道遊輪」曝光　廚師揭「極樂內幕」

16歲妹激情滾床遭繼父撞見　竟聯手男友滅口

荷團隊發現47D11抗體　阻病毒感染細胞

菲主流媒體短片介紹台灣抗疫表現　612萬次觀看受矚目

更多熱門

相關新聞

9.3億一注獨得！宅神曝「中大獎10公式」網笑噴

9.3億一注獨得！宅神曝「中大獎10公式」網笑噴

連槓24期的大樂透，最後9.3億獎落台中南屯，再度掀起熱議。「宅神」朱學恒昨晚就在臉書發文，笑虧頭獎幸運兒都有「幾項特點」，一席話撫慰不少網友，紛紛附和道「得獎人又是中年公務員，大家可以洗洗澡去睡了，明天還要上班的」、「老闆表示，昨天有隻狗一直在門口徘徊不肯離去」。

梅復興／西貢淪陷四十五週年省思

梅復興／西貢淪陷四十五週年省思

越南年輕人手工打造法拉利FXX K

越南年輕人手工打造法拉利FXX K

中國自製隱形轟炸機「轟-20」有望今年亮相

中國自製隱形轟炸機「轟-20」有望今年亮相

地球治癒了？孟買出現大批紅鶴

地球治癒了？孟買出現大批紅鶴

關鍵字：

養豬越南養豬樂透東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

周揚青動搖「與羅志祥回溫了」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

愷樂苦戀500億豪門富少！「致命3缺點」被狠甩

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

羅志祥卡死《娛百》「收買手段被踢爆」！

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

誤開前置鏡頭！　正妹巨胸形狀掉出

基隆預告殺人！他臉書撂話「被砍到不好意思」

更多

最夯影音

更多
KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面