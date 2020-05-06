24歲妹「臉爛掉了」大哭求醫：找不到男友了…醫生診斷「戴口罩害的」

▲疫情期間全民戴口罩。（示意圖／翻攝自新華社，並非當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

疫情期間全民戴口罩，杭州24歲正妹婷婷（化名）一夜之間陷入崩潰，戴了3多月的口罩，日前臉突然就「爛掉了」！一天，她上班時覺得臉莫名發癢，不以為然，沒想到一天後臉上發滿了一片片紅疹，甚至還流膿，當場哭出來，「我這樣還怎麼找男朋友？」

據《半島都市報》報導，24歲的婷婷是杭州某社區工作人員，疫情期間一直堅持奮戰在社區疫情防控的第一線。前幾日，她上班時覺得臉發癢，但不敢摘下口罩撓，下班回到家後，準備洗臉時被鏡子裡的自己嚇了一跳，臉上發滿了一片片紅疹，甚至還有點刺痛，

第二天早上，婷婷媽媽看到女兒的臉當場嚇壞了，「哎咦！你的臉怎麼回事，都『爛』掉了！」婷婷一照鏡子，看著滿臉的紅疹更嚴重了，有些地方還起了水泡，當場大哭，「怎麼辦？我毀容了！」

在媽媽的催促下，婷婷來到了浙大一院皮膚科，「醫生，我的臉『爛』掉了！到底是怎麼回事？還有得救嗎？臉這樣我還怎麼找男朋友？！」她眼裡含著淚，對皮膚科主治醫師吳銀華醫生訴苦，自己的臉從未出現過這樣的情況，疫情期間由於工作太忙，都沒來得及好好關注「面子」問題，怎麼一下子就「毀容」了？

吳銀華仔細問診檢查後發現，婷婷臉上大片紅斑伴脫屑，還散佈著丘疹、丘皰疹，應該是長期戴口罩導致的過敏性皮炎。

原來，婷婷日常護膚一直存在過度清潔的問題，本身皮膚屏障早就已經受損，再加上疫情期間臉部皮膚長期處在口罩潮濕溫熱環境內，皮膚過敏刺激，接觸口罩的面部皮膚出現紅斑、脫屑甚至丘疹、水皰等表現，還伴有明顯瘙癢灼痛。

「平時注意皮膚保濕，勤換口罩，要佩戴合格的口罩，不要戴太緊。」吳銀華表示，像婷婷這樣因為長期佩戴口罩而出現過敏性皮炎的患者不在少數，甚至還有不少醫護人員因為戴口罩出現皮膚問題前來就診。

「還有不少患者因為戴口罩狂長痘的，」吳銀華表示，戴口罩最容易加重的皮膚問題就是痘痘，由於是口周區域，口罩將面部捂得溫暖又潮濕，導致皮脂腺、汗腺分泌增加而排出不暢，正好給生長創造了「溫室」條件。

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