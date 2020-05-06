防疫成功口罩量又夠　 建議政府思考讓口罩回歸正常市場機制

▲台灣防疫成功，口罩量似乎也足夠，台南市藥師公會建議政府考量讓口罩回歸正常的市場機制。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

口罩實名制已實施3個月，且截至5月5日為止，已連續23天無本土病例，台灣防疫成功，讓中央流行疫情指揮中心於4月27日發起「護台灣、助世界」的捐口罩人道援助活動，可將自己過去未領的口罩配額捐給其他國家，截至5月4日為止，共有46萬人捐出370萬片口罩，顯見台灣防疫成功讓人民安心。

台南市藥師公會指出，從捐出的數據來看，有那麼多人不一定得非用到口罩不可，而可將未領的口罩捐出來，由此可見，台灣的口罩量似乎是足夠了，既然是如此，原先中央流行疫情指揮中心宣布醫用口罩徵用、禁止出口將延長到6月底的政策，是否可以提前解禁？讓口罩的買賣回歸到正常的市場機制，回復到原先銷售的購買通路，也讓國內的口罩製造廠，能有機會趕快外銷去搶國際訂單，這也可算是政府一項德政，也可搶救一些國內經濟。

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台南市藥師公會常務監事史宗良表示，真的很感謝政府在這次的防疫過程中，讓全國的民眾可以安居樂業，對比國外疫情仍未獲得良好的控制，台灣防疫真的太優秀了，因為我們國內口罩的徵用與禁止出口還未解禁，現在國外採購口罩只能跟中國大陸買，中國製的口罩品質不如台灣，台灣口罩就算品質非常好也無法開放外銷，若不快點開放，市場占有率可能就會被中國大陸給搶走，這不僅是口罩商的損失，也會使台灣的出口萎縮，如不趕快回復舊有機制，將會有多少家庭經濟受影響。

史宗良也說，實名制口罩讓台灣防疫成功，現在民眾對口罩的需求已非急如星火那麼迫切需要，社區藥局的口罩販售也要早點回歸到自由買賣市場，讓民眾過著正常的生活，不必再排隊買口罩；有口罩需求的人，到藥局就可方便購買；沒口罩需求的人，也不用感到實名制沒去買，好像權益受損而非買不可，讓口罩的買賣回歸到市場自由機制。

台南市藥師公會理事長吳振名也表示，疫情剛爆發時，民眾為了怕買不到口罩而拼命在市場搶購，甚至囤貨，才會瞬間讓原有口罩市場銷售通路上的貨被一掃而空，如今疫情在政府超前部署、運籌帷幄之下，已幾乎到達完全平息的階段，從2月6日實名制實施至今已3個月，全國的民眾也都買了好幾輪的口罩，有些人家裏的備用口罩應該也都有某些庫存量了，如果能早日回歸市場機制、自由買賣，那些因家人生病住院而真正需用到較大量口罩的民眾，可以多買來符合自己實際的需求，不用再被實名制口罩的片數給牽制住；而需求量小、甚至家裏口罩備貨量足夠的民眾，也不用擔心因為買口罩有實名制限制的關係，不買白不買，或因市場上通路也買不到，而不得不去先買來備用的情況。

吳振名表示，台灣防疫成功，國內口罩的量也似乎足夠，現階段應該是政府可以開始考慮讓口罩回歸正常市場機制的時候了，建議政府可以朝此一方向來思考，也讓民眾可以早日回到過去正常的生活與消費模式，如能得到政府採納，實是全民之福、亦是政府德政之一。

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