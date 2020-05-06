新冠疫苗「足以讓病毒失去感染力」　國光力拼第三季進人體試驗

▲國光生技總經理留忠正、國光生技董事長詹啟賢、台大病毒實驗室張淑媛教授出席國光生技新冠疫苗免疫試驗成果及後續期程記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，疫苗成恢復正常生活的唯一解方，國光生技生產出候選疫苗，並由台大病毒實驗室張淑媛教授進行疫苗抗體中和試驗，發現注射新冠疫苗的小鼠，血清抗體出現優異反應，經高度稀釋後足以讓病毒失去感染力，現正與食藥署積極規劃緊急授權使用方案，期望在今年第三季可進入第一期人體臨床試驗。

新冠疫苗是全新的疫苗，因其對人類的感染性，使用不活化全病毒，在技術及生物安全的考量有其困難度。國光生技在1月武漢爆發新冠肺炎後，就以自有資源投入新冠疫苗研發及製程發展，經過4個多月的研發，終露曙光。

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國光生技表示，確認疫苗血清可引發高力價中和抗體、有效抑制病毒，是台灣新冠疫苗邁向人體試驗的重要里程碑。接下來國光將進行新冠疫苗GMP量產作業，同時完成後續毒理試驗及攻毒試驗。

新冠疫情目前仍在全球擴散而尚無即將消失的跡象，也使各國均體認到疫苗的重要性。國光公司已與食藥署討論，如何在顧及安全性和有效性的前提下，以緊急授權使用方案（EUA）及早進入人體臨床試驗，日前已獲得藥品查驗中心討論同意將國光的新冠疫苗開發案列為Covid-19專案諮詢輔導案件計劃往前推進。

國光生技強調，流感疫苗與新冠疫苗是以不同技術在不同工廠產線生產，國光生技在本身細胞生產工廠及簽約合作夥伴擁有的生產設備及能量，應該可以提供足夠的產能滿足國內需求。在全程製造的技術上，擁有完整的智慧財產權，不會受第三者或他國的牽制。考量疫苗在近期防疫及人民恢復社會經濟活動的重要性，公司期望能在今年第三季可獲准開始第一期人體臨床試驗。