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拖行到床角…水電工撕衣強壓！按摩師急喊「我懷孕了」　淚崩：他還叫我吹

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▲桃園市吳姓男子以參加夜店活動測試可獲獎金誘騙少女應徵，卻帶少女上摩鐵。（示意圖／Pixabay）

▲阿傑強行對花花伸出狼爪。（圖／示意圖，無關本案／Pixabay）

記者林昱萱／新北報導

一名男子「阿傑」（化名）日前到一間工作室，找按摩女「花花」（化名）按摩，但他卻以暴力方式，想要強行性侵花花，過程中花花佯稱懷孕，想以此拒絕，但仍遭到對方侵犯。對此，新北地院審理後，依法判阿傑10年6月徒刑。

判決指出，阿傑日前讓花花按摩結束之後，竟然基於強盜及強制性交之犯意，從背後環抱並勒住對方，還把人強行拖行到床邊、壓制在地，接著徒手撕開花花的衣物，不顧她的掙扎，用手指侵犯了對方。過程中，阿傑還想強行搶奪花花的錢包，遭到對方奮力抵抗後，他竟出言恐嚇：「我有刀，再叫我就殺了妳」。

更離譜的是，阿傑搶了1萬2000元後還不滿足，還要求花花以嘴替他性交，花花則佯稱身體不適、懷孕等語拒絕，而阿傑聽後則改以自己用手撫弄，最後將液體射在花花大腿上，行徑相當誇張。事發之後，花花痛苦地向友人傾訴，「我當下只想活命」、「他還叫我吹，我不要」、「因為新聞很多案例，硬碰硬結果是被殺死」。

對此，法官認為，阿傑的行徑已經明顯傷害到花花的，造成對方心靈上的恐懼，因此依犯強盜強制性交罪，判他有期徒刑10年6月。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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