苗栗水電工換瓦斯管線「手指卡槽」　消防員出動破壞器材助脫困

▲消防隊員使用破壞器材將櫥櫃挖開，水電工手指才順利脫困。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮1名曾姓水電工（25歲），14日上午前往客戶家更換瓦斯管線時，手指不慎卡在槽溝內，怎麼拔都拔不出，只好通報消防隊前來協助；消防隊員先用冰塊降溫，再用破壞器材將櫥櫃挖開，才將紅腫變形的手指拉出，經送醫後所幸沒有大礙。

苗栗縣消防局表示，14日上午10時56分接獲民眾通報，指稱在通霄1處民宅內有人施工手指不慎卡住無法脫困，通霄分隊接獲派遣後立即出動通霄91、通霄72車攜帶破壞器材趕往現場。到達時患者右手食指紅腫，生命徵象穩定，消防人員利用食鹽水及冰塊降溫，且用洗碗精潤滑後，經過一番功夫後，才將患者手指從孔內脫困，送往醫院就診。

曾姓水電工表示，自己是因為在換裝瓦斯燃氣導管時，一時大意將手指伸入櫥櫃孔槽中，怎料越拔手指就卡越深，任憑怎麼拉都拉不出，眼看著手指慢慢紅腫，才趕緊通報119求援，幸好消防隊員及時趕到，才化解了這場危機。

苗栗縣消防局也呼籲民眾，手指受困造成意外事件中，多數是自身沒有做好防護，且正確使用工具，呼籲民眾想避免類似事件一再發生，要遵守機械操作使用注意事項才能有效遏止意外發生。

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