不只紅、黃線！標線擬再增「紅虛線」　接送人上、下車可暫時停車30秒

▲民眾黨提出在停車管制標線紅線、黃線之間，增加「紅虛線」可以暫時停車30秒。（圖／記者林悅翻攝）

記者賴文萱／台北報導

立法院交通委員會今（6）日審查道路交通管理處罰條例修正提案，民眾黨黨團提出在道路停車管制標線的紅線（禁止停車）、黃線（臨時停車）之間，新增「紅虛線」（暫時停車）種類，只要在30秒內保持可立即行駛狀態，就可以暫時停車。對此，交通部回應，應可審慎檢討。

民眾黨黨團邱臣遠今在交委會說明提案，台灣多以汽、機車代步多，都會區停車位不足、街道狹窄，但現行標線僅有紅線（禁止停車）、黃線（臨時停車3分鐘）兩種，許多民眾因為生活需求，被迫只能違停紅線，建議在紅、黃線之間再增訂「紅虛線」，可暫時停車30秒，以符現實。

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▲民眾黨提案在停車管制標線紅線、黃線之間，增加「紅虛線」可以暫時停車30秒。（圖／記者李毓康攝）

交通部對此回應，有關增訂「暫時停車」行為態樣，交通部4月30日邀集各直轄市政府、警察機關及相關單位研商討論，基於民眾確有上下人、客需求，黨團提案修法方向，新增一種新的停車管制標線種類，可供道路主管機關因地制宜選擇使用，以利巷道等交通管理，應可審慎思考。

交通部也建議文字修正，將適用車種修正為小型車及機車，以完整涵蓋小貨車及小客貨車兩用車。該「暫時停車」30秒規定僅限執行接送動作，完成後就必須離開。根據法規，上、下客暫時停車未滿30秒，保持立即行駛狀態可免罰，但若違反將開罰300元至1200元罰鍰。

另外，針對洪孟楷提案接送2歲至未滿7歲兒童上下車，可比照接送行動不便之人上下車臨時停車不受3分鐘限制，交通部除同意之外，也建議因實務上2歲以下幼童也有接送需求，且更需加強照護，建議修正為未滿7歲兒童皆可比照。

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