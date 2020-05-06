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五角大廈正式發布UFO影片！　日本防衛省計畫擬定「應對指南」

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▲▼五角大廈正式發布了3段幽浮片段。（圖／翻攝自Eric Berger　YouTube）

▲五角大廈正式發布了幽浮片段。（圖／翻攝自Eric Berger　YouTube）

實習記者賴韻如／綜合報導

美軍執行任務遇到在空中遇到幽浮（UFO），一直是在歷史上流傳的都市傳說，先前五角大廈更發布影片承認了這些不明飛行物影像的真實性。對此，日本防衛目前正在計畫擬定「遭遇不明飛行物的應對指南」。

據The Japan Times報導，五角大廈於上月27日發布了幾則UFO的影片，分別於2004年以及2015年所拍攝。影片由紅外錄影機錄製，在過程中出現了似乎正在快速移動的不明飛行物體，其中2個影片中的服役人員對物體移動的速度感到敬畏的反應，另一個聲音則推測它可能是無人機。

對此，日本防衛大臣河野太郎（Taro Kono）於周二表示，「雖然航空自衛隊飛行員目前從未遇到過不明飛行物，但是既然美國已經公開了相關影片，那麼我們將計畫為這種可能性擬定新的應對指南。」

▲▼五角大廈正式發布了3段幽浮片段。（圖／翻攝自Eric Berger　YouTube）

▲五角大廈正式發布了幽浮片段。（圖／翻攝自Eric Berger　YouTube）

該部指出，目前從北海道到沖繩中，7個航空自衛隊也有一套「應對指南」，假如有國籍不明的飛機進入日本領空，戰鬥飛行員將會先用「英語」呼叫對方改變航向，等確認國籍後，再以該國語言提出要求，假如對方仍持續飛進日本領空，那飛行員將會發射信號彈使其降落。但不清楚這種程序是否對不明飛行物產生作用。

另外，由於地面指管系統可能無法檢測到不明飛行物，因此飛行員可能會在訓練或任何監視任務遭遇此事件。航空自衛隊消息人士指出，「如果遇到UFO，訓練將會立刻取消，我們將會從安全距離來進行識別，包括是否為無人機，接著將其報告給防空指揮中心。」

河野太郎補充，「說實話，我不相信什麼不明飛行物，但是美國國防部已經公開影片，那我想聽一聽他們對這些物體的分析結果。」

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