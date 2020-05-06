美國失業人口狂飆！　川普：就算「更多人感染」也要重啟經濟

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，美國4月就有3千萬人申請失業補助，讓總統川普就算「造成嚴重影響」也在所不惜，急於重啟經濟，想讓全國盡快復工。

目前美國新冠肺炎確診人數超過120萬人，死亡數高達7萬餘人，但就在疫情依舊險峻的狀況下，川普卻希望全國可以盡快解除封城。川普5日表示，即便在人們會受到嚴重影響，美國經濟都必須「盡快」重啟，「我沒說任何事都會是完美的，有些人會受到嚴重影響嗎？會的，但我們必須讓我們的國家重啟，我們必須盡快這麼做。」

川普將新冠肺炎形容為一場戰役，而美國人民都是戰士。川普證實，白宮的新冠肺炎特別工作小組正準備解散，而這個小組會轉變成另外一種形式，主要任務為「重新開放」，而不是嚴格地打擊迅速蔓延的病毒。

根據華盛頓大學的預測模型顯示，隨著各州依照川普的命令鬆綁限制措施，估計本月底美國的死亡人數可能會飆升至13萬人；聯邦緊急事務管理署（FEMA）也預估，美國每日死亡數可能會在6月初達到3000人，目前平均為1750人。

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