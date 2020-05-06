美死亡數恐翻倍　川普只想重振經濟…宣布逐步解散疫情小組

▲美國總統川普戴著護目鏡視察口罩工廠。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國新冠肺炎（COVID-19）確診數來到120萬例、7.1萬人死亡，不過疫情有放緩趨勢，政府官員似乎也想重新分配工作任務。總統川普有意重振經濟的同時，他還打算讓白宮疫情工作小組逐步淡出。

《今日美國》（USA TODAY）報導，川普最快將於5月開始逐步減少白宮疫情工作小組的工作量。美國副總統潘斯（Mike Pence）5日也說明，該小組將移交給政府其他部門，包括聯邦緊急事務管理署（FEMA），可能於本月或6月初執行。

川普於1月29日宣布成立冠狀病毒工作小組，旨在監測、抑制與減緩新冠肺炎（COVID-19）的傳播，由潘斯領頭。小組成員幾乎每日開會，除了匯聚白宮官員，也能得知資深衛生專家的說法。

▲白宮疫情工作小組將退場。（圖／達志影像／美聯社）



外界擔憂解散白宮疫情工作小組的舉動，恐會讓病毒進一步擴散。川普5日則說，就算小組解散，他也會繼續掌握衛生官員與其他專家的建議。

雖然川普試圖穩定民心，美媒仍指出有證據表明疫情的威脅仍持續存在，因此招致不少批評。民主黨全國委員會發言人韋塞爾（Daniel Wessel）就說，川普為了自己的政治利益，讓美國人承受危險，「川普宣布任務已完成，而病毒還在繼續傳播。」

華盛頓大學健康指標與評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation）所創建的模型還預測，直到8月4日，美國死亡人數將來到13.4萬，比起現階段的數字等同翻了一倍。

根據《紐約時報》，有官員透露，該如何轉移疫情工作小組的任務，當局似乎還沒有明確做法。另一名資深官員告訴CNN，白宮打算重新開放經濟，讓美國人趕快正常上工。

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