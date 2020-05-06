　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美死亡數恐翻倍　川普只想重振經濟…宣布逐步解散疫情小組

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普戴著護目鏡視察口罩工廠。（圖／路透）

▲美國總統川普戴著護目鏡視察口罩工廠。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國新冠肺炎（COVID-19）確診數來到120萬例、7.1萬人死亡，不過疫情有放緩趨勢，政府官員似乎也想重新分配工作任務。總統川普有意重振經濟的同時，他還打算讓白宮疫情工作小組逐步淡出。

《今日美國》（USA TODAY）報導，川普最快將於5月開始逐步減少白宮疫情工作小組的工作量。美國副總統潘斯（Mike Pence）5日也說明，該小組將移交給政府其他部門，包括聯邦緊急事務管理署（FEMA），可能於本月或6月初執行。

川普於1月29日宣布成立冠狀病毒工作小組，旨在監測、抑制與減緩新冠肺炎（COVID-19）的傳播，由潘斯領頭。小組成員幾乎每日開會，除了匯聚白宮官員，也能得知資深衛生專家的說法。

▲▼川普白宮記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮疫情工作小組將退場。（圖／達志影像／美聯社）

外界擔憂解散白宮疫情工作小組的舉動，恐會讓病毒進一步擴散。川普5日則說，就算小組解散，他也會繼續掌握衛生官員與其他專家的建議。

雖然川普試圖穩定民心，美媒仍指出有證據表明疫情的威脅仍持續存在，因此招致不少批評。民主黨全國委員會發言人韋塞爾（Daniel Wessel）就說，川普為了自己的政治利益，讓美國人承受危險，「川普宣布任務已完成，而病毒還在繼續傳播。」

華盛頓大學健康指標與評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation）所創建的模型還預測，直到8月4日，美國死亡人數將來到13.4萬，比起現階段的數字等同翻了一倍。

根據《紐約時報》，有官員透露，該如何轉移疫情工作小組的任務，當局似乎還沒有明確做法。另一名資深官員告訴CNN，白宮打算重新開放經濟，讓美國人趕快正常上工。

►川普再要求中國疫情透明　參訪口罩廠「全程露臉」挨批
►中國犯了可怕錯誤！　川普：將公布病毒起源報告　關稅成「最終懲罰」

►美國多州逐步解禁…模型預估「死亡病例翻倍」達13.4萬人！

►我該答應女友嗎？

ET快訊
你可以申請哪項紓困方案？6張圖一次搞懂條件+金額
想在婚禮穿黑紗！爸媽公婆全變臉「不能只考慮自己」女星委屈回擊
區長群轟中央紓困匆促上路　侯友宜霸氣：第一線從寬認定「責任市
澎恰恰「地下錢莊借高利貸」反遭詐180萬內幕曝！被爆：已借到
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

看不滿台灣總被排擠！美參議員促川普「成立新的衛生組織」尬掉WHO

美死亡數恐翻倍　川普只想重振經濟…宣布逐步解散疫情小組

全球推文挺台灣！　美國務院再喊話：台灣是「良善力量」應參與WHA

新冠病毒來自蝙蝠「但為什麼是武漢？」　何大一曝關鍵：他們肯定知情！

川普再要求中國疫情透明　參訪口罩廠「全程露臉」挨批

荷蘭團隊發現「47D11 」抗體！　成功阻新冠病毒感染細胞　加速疫苗研發

印度N號房！未成年荒淫群組曝光　狂傳女同學照片還「揪團性侵」

「推文挺台灣」全球排名揭曉！冠軍嚇到台灣人：從沒想過　原因曝光

紐約封城釀兇殺！輕熟女勸酒鬼室友別再喝　被刀狂捅「肚破腸流」坐血灘

義大利向中國索賠6472億！　重災區長合作1.5個月後翻臉批：隱匿疫情

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

浣熊霸氣「少爺躺姿」爽吃藍莓　見葡萄露無敵厭世臉：吃膩啦～

分手後走不出來？學會必經4階段　發洩悲傷情緒、感謝彼此的付出

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

文佳煐、金東旭「記憶CP」這對我可以！！　突襲直播甜蜜感溢出螢幕惹❤️❤️

畢書盡直播唱經典曲《幸福無關》　曝某首歌「我的老婆也很喜歡」

看不滿台灣總被排擠！美參議員促川普「成立新的衛生組織」尬掉WHO

美死亡數恐翻倍　川普只想重振經濟…宣布逐步解散疫情小組

全球推文挺台灣！　美國務院再喊話：台灣是「良善力量」應參與WHA

新冠病毒來自蝙蝠「但為什麼是武漢？」　何大一曝關鍵：他們肯定知情！

川普再要求中國疫情透明　參訪口罩廠「全程露臉」挨批

荷蘭團隊發現「47D11 」抗體！　成功阻新冠病毒感染細胞　加速疫苗研發

印度N號房！未成年荒淫群組曝光　狂傳女同學照片還「揪團性侵」

「推文挺台灣」全球排名揭曉！冠軍嚇到台灣人：從沒想過　原因曝光

紐約封城釀兇殺！輕熟女勸酒鬼室友別再喝　被刀狂捅「肚破腸流」坐血灘

義大利向中國索賠6472億！　重災區長合作1.5個月後翻臉批：隱匿疫情

川普控武漢實驗室洩毒　WHO駐中代表要大家「相信中國」

女兒的畫「只有1個人」　何妤玟哽咽曝離婚點

韓市府拒借罷韓投開票所　楊秋興開槓：防疫位階決不可僭越憲法民主機制

看不滿台灣總被排擠！美參議員促川普「成立新的衛生組織」尬掉WHO

漫威影集零時差輸出！Disney+宣布「亞洲第1個上市的國家」6月推出

紓困上路！鹿港鎮公所2小時來60人　員林鄉親被打槍怒嗆「看得到領不到」

國際射箭總會員工因疫情失業　受益瑞士失業補助紓困

母親節送現金、皮夾好嗎？10大「媽媽不說但媽媽好想要」禮物清單先看

紓困申請一團亂　柯文哲喊話中央：拜託，留點前置作業給我們

第15屆總統紀念套幣首次採行線上申購！　預購+現場銷售雙軌並行

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

國際熱門新聞

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

研究新冠病毒　美華裔學者遭槍殺

金正恩「8年前照片曝」　網看傻：這誰

魔鬼猴當街「拖行小女孩」　網友發現可憐真相！

連山羊、水果都確診！坦尚尼亞總統傻眼

金正恩走上台　緋聞女友幫拉椅子

74歲嬤40年喝15萬罐可樂！健檢結果曝光

義大利要中國賠6472億！　批：隱匿疫情

他與妻、母親爆口角　「狠剁2人頭放桌上」Call友來觀賞

16歲妹激情滾床遭繼父撞見　竟聯手男友滅口

菲主流媒體短片介紹台灣抗疫表現　612萬次觀看受矚目

荷團隊發現47D11抗體　阻病毒感染細胞

金正恩「海上雙8滑水道遊輪」曝光　廚師揭「極樂內幕」

更多熱門

相關新聞

國際射箭總會員工因疫情失業

國際射箭總會員工因疫情失業

新冠肺炎導致東京奧運延期，世界射箭總會營運也收到影響，位於洛桑總部的13名員工，呈現暫時失業的狀態，但獲得瑞士政府的失業補助紓困。

法網再度延期一週

法網再度延期一週

前皇馬副主席染疫病逝　巴薩全員採檢

前皇馬副主席染疫病逝　巴薩全員採檢

外送國家隊再添新盟友！經濟部：foodpanda正在審核中

外送國家隊再添新盟友！經濟部：foodpanda正在審核中

你可以申請哪項紓困方案？6張圖一次看

你可以申請哪項紓困方案？6張圖一次看

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19川普白宮北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

周揚青動搖「與羅志祥回溫了」！

愷樂苦戀500億豪門富少！「致命3缺點」被狠甩

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

羅志祥卡死《娛百》「收買手段被踢爆」！

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

基隆預告殺人！他臉書撂話「被砍到不好意思」

誤開前置鏡頭！　正妹巨胸形狀掉出

名醫家5命火！網謠傳「行動電源引起」　消防局回應了

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

研究新冠病毒　美華裔學者遭槍殺

更多

最夯影音

更多
KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面