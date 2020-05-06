盼中國公開透明　川普揚言將公布「病毒起源詳細報告」

▲美國總統川普把矛頭對準中國。（圖／路透）

文／中央社華盛頓5日綜合外電報導

美國總統川普今天呼籲中國應對2019冠狀病毒疾病起源所知公開透明，還說美方過一段時間將公布病毒起源詳細報告，不過沒有給出確切時間表。

川普今天動身前往亞利桑那州前，在白宮外向記者表示，美國過一段時間將公布病毒起源詳細報告，不過沒有給出其他細節或時間表。共和黨籍的川普說：「過一段時間我們會做出非常肯定的報告。」

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）去年12月自中國湖北省武漢市爆發，迄今在全球奪走超過25萬條性命，美國染疫病逝人數全球最多，達7萬多人。川普原本對中國因應疫情的方式讚譽有加，如今轉為嚴厲批評，並表示後來未再與中國國家主席習近平通 過話。

川普說：「我們希望他們公開透明。我們想查明真相，避免重蹈覆轍。」 美國把矛頭全對準中國，並異口同聲要北京為這次疫情負起責任，但對於真正源頭在哪裡，川普和他的官員有些把話說很滿，有些則較為保守。

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）3日在美國廣播公司 （ABC）「本週」（This Week）節目中表示，有「大量證據」顯示疫情源自武漢的實驗室，但他同意美方情報單位的結論，即病毒不是人為製造，也不是經過基因改造而成。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley） 今天則表示，仍不清楚病毒源自中國活禽市場、實驗室還是其他地點。他表示，美國政府還在調查原委，但美方立場是，病毒應該並非人為製造。

白宮防疫團隊最高公衛專家、國家過敏與傳染病研究院主任佛奇（Anthony Fauci）在昨天刊出的專訪中 表示，最佳證據顯示，病毒並非由中國實驗室製造出來 ，而是大自然演化、翻跳到物種身上。（譯者：李佩珊／核稿：蔡佳敏）