「正工程師」月領65K！中捷第二波徵才更高薪資出爐　綠線拚年底通車

▲中捷第二波招考主要找基層主管、中階幕僚，包含運務、維修和經營管理三大類。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台中捷運綠線預計年底通車，而中捷公司積極人員訓練，4月展開第二波招考，主要尋找業界相關經驗人才，擔任基層主管及中階幕僚，一共要錄取42人；其中最高薪資、只有一位名額的「正工程師」開到6.5萬元。

繼去年第一波招考錄取528人後，中捷再度招考，薪資水平也比第一波更高。中捷公司人力資源處發展課長廖家慶接受《東森新聞》訪問表示，包括從現場的基層主管、領班、股長到組長，以及幕僚職位的正工程師、控制工程師和副工程師都有。

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▼「正工程師」薪資達6.5萬元。（圖／東森新聞）

▲▼中捷進行兩波徵才。（圖／東森新聞）

據了解，第一波薪資大約在2.6萬到3.6萬元之間，第二波招考主要找基層主管、中階幕僚，包含運務、維修和經營管理三大類，薪資在4.2萬到6.5萬元，一共來了230人，要錄取42人，平均錄取率18%。廖家慶說，正工程師就是負責工法的提升和技術的導入，增進維修的專業智能。

而第一波錄取的站務人員、工程師等已完成新進人員訓練，目前陸續分發各站進行實務練習；第二波要找的工程師需要具備維修專業、列車調度專長和測試，最高薪「正工程師」僅開放一個名額錄取，也在疫情逆勢之下，開出高薪延攬人才。

除了人員訓練，台中捷運綠線也在去年就完成列車運行測試，軌道已經準備就緒，目前只剩各大出入口工程，包含共構體招商，要在年底通車前做最後衝刺。

▲▼中捷綠線拚年底通車。（圖／東森新聞）