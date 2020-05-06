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1萬元紓困補助怎麼領？陳時中坦言有點難　網友罵翻衛福部

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▲中央流行疫情指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

新冠疫情衝擊，行政院擴大紓困方案，針對未加保的勞工、農漁民加發補助金、每戶可領1萬元，從今天(6日)起開始申請。指揮中心指揮官陳時中在5日說明「紓困計算方式」，但計算公稍嫌複雜，連陳時中都坦言有點難算，網友也在衛福部罵聲連連。

因應疫情衝擊，行政院宣布擴大紓困方案，針對舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案等「無保工作者」，將放寬急難救助標準，每戶發放1萬元，不過有排富條件。衛福部次長蘇麗瓊表示，急難紓困審核標準以109年1至4月總收入為準，將放寬到全家平均每人每月生活費不超過當地最低生活費2倍，即可拿到1萬元現金。

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▲▼一萬元紓困補助今天開放申請。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲▼一萬元紓困補助今天開放申請，但民眾認為計算公式太複雜罵翻天。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲▼一萬元紓困補助罵翻天。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

根據衛福部公布「家戶每人每月生活費」的計算公式：[家戶月平均收入+(家戶總存款-15萬元*家戶人數)]/家戶人數。不過公式有點複雜，根據《聯合報》報導，陳時中在記者會上算的時候也忍不住說「真的很難算」。

衛福部臉書也湧入許多網友留言抱怨「租屋，育兒，年所得低於20萬，家戶生活每月低於1.5倍都符合條件，但只因為部分工時的工作公司有加勞保，而無法申請補助！」、「這麼亂，不如排富後大家都發好了。」、「那領了中低收入戶兒童1500就不能申請了嗎～那也太不公平了1500是能幹嘛？」

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