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「如果我們的孩子在流浪」浪犬對比照衝擊人心　激起民眾同理心

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▲「如果我們的孩子在流浪」浪犬對比照衝擊人心，激起民眾同理心。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲▼如果我們的孩子在流浪。（圖／「嗨 我們是 B. I. G.」授權提供）

▲▼如果我們的孩子在流浪。（圖／「嗨 我們是 B. I. G.」授權提供）

▲同樣的場景，當角色從流浪狗變成小孩，就讓人特別揪心。（圖／百靈佳殷格翰提供）

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記者黃稜涵／採訪報導

母親節即將來臨，對於媽媽來說，最好的禮物就是看到孩子平安健康，若是看到有孩子長期被關在籠子裡哭喊，肯定會有人出手相救，但如果換成是流浪貓狗，還會有人這樣做嗎？橫越馬路、閃避車潮、居無定所是浪浪們的日常，但同樣的場景，當角色從流浪狗變成小孩，就讓人特別揪心！

▲「如果我們的孩子在流浪」浪犬對比照衝擊人心 激起民眾同理心。（圖／記者謝婷婷攝）

▲母親節即將來臨，對於媽媽來說，最好的禮物就是看到孩子平安健康。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

看看到孩子在人群中迷失方向或是在路上淋雨的照片，民眾紛紛表示會主動詢問有什麼需要幫忙，看到孩子長期被關在籠子裡的照片，更是氣憤表示「怎麼可以把小孩長期關在一個籠子裡」，民眾認為「動物跟小孩兩個都是弱勢，但是如果是以小朋友來講，可能會願意幫忙的人會比較多」，而有養寵物的民眾則表示「一般人可能會覺得動物長期關在籠子裡很正常，人長期關在籠子就不正常，可是其實有養動物的人，都會覺得是不正常的」。

▲「如果我們的孩子在流浪」浪犬對比照衝擊人心 激起民眾同理心。（圖／記者謝婷婷攝）

▲民眾認為「動物跟小孩兩個都是弱勢，但是如果是以小朋友來講，可能會願意幫忙的人會比較多。

一張張充滿視覺震撼的照片衝擊人心，流浪動物議題長期備受關注，社團法人台灣防止虐待動物協會創辦人姜怡帆提到，「大家應該都知道要領養代替購買這件事情，可是其實最重要的是，你領養帶回家後，你有沒有好好照顧牠，因為長期關籠對動物身心靈，所造成的負面影響是很大」，也呼籲大眾，「養狗之前要考慮清楚，養牠就是一輩子的事情，不要因為牠小小的犯錯，譬如說亂叫、亂尿尿，就輕易的放棄牠」。

▲「如果我們的孩子在流浪」浪犬對比照衝擊人心 激起民眾同理心。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼社團法人台灣防止虐待動物協會創辦人姜怡帆表示，長期關籠對動物造成很大的負面影響，因此養狗前要考慮清楚。

▲「如果我們的孩子在流浪」浪犬對比照衝擊人心 激起民眾同理心。（圖／記者謝婷婷攝）

拍攝「#如果我們的孩子在流浪」系列照的攝影師林炳存表示，「因為我自己也有養了很多流浪狗，其實對流浪狗這件事情 ，我一直都有在關注，再加上這個案子蠻好玩的，就是全世界最難拍的兩個生物，狗跟小朋友要放在一起，其實難度蠻高的，所以我覺得接這個案子，其實還蠻有意義的，也希望大家看到照片，能夠自己有一些省思，對這些流浪動物們，對牠們善待一點」。

▲「如果我們的孩子在流浪」浪犬對比照衝擊人心 激起民眾同理心。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼攝影師林炳存表示，希望透過照片說故事，讓大眾有一些省思，能善待這些流浪動物們。

▲「如果我們的孩子在流浪」浪犬對比照衝擊人心 激起民眾同理心。（圖／記者謝婷婷攝）

每一個生命都值得被尊重，無論是人或動物，都同樣希望被愛被關懷，因此「如果我們的孩子在流浪」活動發起人百靈佳殷格翰，以一張張現實照片，呼籲領養不棄養的理念，期望透過照片激起大眾同理心與行動力，進而能夠採取行動，給街頭浪孩子一個溫暖的家！

▼「#如果我們的孩子在流浪」即日起至6/17每週三上線主題照。（圖／翻攝自「嗨 我們是B.I.G.」IG平台）

▼「#如果我們的孩子在流浪」即日起至6/17每週三上線主題照。（圖／翻攝自「嗨 我們是B.I.G.」IG平台）

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