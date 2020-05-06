確診女狂嫌「餐點不營養」！護理師溫柔喊話「兩人一起哭」：是甜蜜的負擔

▲護理師曾照護一名國外確診病人，幾次無理要求讓他差點斷了理智線。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／護理師白紹煒

本醫院的防疫病房在17年前也曾擔任過收治SARS病患的重責大任，單位內的資深同事大多經歷過當時的風雨，因此這次的疫情開端之時，我們病房很迅速地就建立起相關的作業流程、補充足夠的物資，有前輩帶領著晚輩一起為了同一個目標而上下一心的團結感真的很熱血沸騰。

自從成為護理師，我心中最大的目標無非是希望病患感到舒適，但是現實中的我在面對病患無理取鬧的要求時，總不甘低聲下氣委曲求全。然而這次在照顧一位來自國外的病患時，自己卻不由得多出幾分同理心。她的種種要求聽來荒謬，數次讓我幾乎理智線斷裂，但仔細想想無非全都在在反映了她心中對疾病的擔憂及焦慮，因為陌生的國土、封閉的環境、刺鼻的消毒水味、索然無味的每一天，一切都不在自己的掌控之下，換個角度思考如果自己要面對這一切的話，我能夠承受的了嗎？

請繼續往下閱讀...

▲身為護理師，他心中最大的目標就是希望病患感到舒適。（圖／護理公會全聯會授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

印象最深刻的一天是她又一如往常重複抱怨著已經換過無數次的餐點內容，投訴餐點不像她故鄉那樣營養，要怎麼恢復健康？抱怨為什麼病情不見起色？聽得出來這些指控背後所有線索都指向焦慮感作祟，只得多花點時間在床邊對她說：「一個人身處異地真的很不容易，在台灣的這段期間，要請妳相信我們願意成為你的後盾，如果妳有不舒服或不理解的地方可以直說，但是也要請妳理解我們都已經在能力範圍內盡量解決事情，如果帶著指責的語氣說話，很難讓彼此繼續溝通下去。」

講到兩個人都哭出來，好像在演矯情的肥皂劇。雖然在這次談話過後沒有戲劇般地一切就都風調雨順，病患仍時不時陷入沮喪抱怨的情緒，但偶爾也會看到她反思之後隔天自己向同仁道歉、道謝。透過這位病患的照護經驗，讓我再次體認到，凡事未必絕對的是與非，反而是透過一次又一次的反思讓人能夠有智慧的處理事情。

疫情至今已走向全民防疫的階段，臨床護理師的角色總又比民眾或其他臨床工作的醫療同仁更貼近病患，身兼健康守護者、背負情緒勞動的重責大任，對我來說是甜蜜的負擔，負擔的事總是說不完，而令人感到意外的甜是建立人與人之間的信任感，讓病患知道即便獨自隔離，我們仍然在乎她、把她放在心上。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登