　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

確診女狂嫌「餐點不營養」！護理師溫柔喊話「兩人一起哭」：是甜蜜的負擔

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼呼吸器、住院、治療示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲護理師曾照護一名國外確診病人，幾次無理要求讓他差點斷了理智線。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／護理師白紹煒

本醫院的防疫病房在17年前也曾擔任過收治SARS病患的重責大任，單位內的資深同事大多經歷過當時的風雨，因此這次的疫情開端之時，我們病房很迅速地就建立起相關的作業流程、補充足夠的物資，有前輩帶領著晚輩一起為了同一個目標而上下一心的團結感真的很熱血沸騰。

自從成為護理師，我心中最大的目標無非是希望病患感到舒適，但是現實中的我在面對病患無理取鬧的要求時，總不甘低聲下氣委曲求全。然而這次在照顧一位來自國外的病患時，自己卻不由得多出幾分同理心。她的種種要求聽來荒謬，數次讓我幾乎理智線斷裂，但仔細想想無非全都在在反映了她心中對疾病的擔憂及焦慮，因為陌生的國土、封閉的環境、刺鼻的消毒水味、索然無味的每一天，一切都不在自己的掌控之下，換個角度思考如果自己要面對這一切的話，我能夠承受的了嗎？

請繼續往下閱讀...

確診女狂嫌「餐點不營養」！護理師溫柔喊話「兩人一起哭」：是甜蜜的負擔。（圖／護理公會全聯會授權提供）

▲身為護理師，他心中最大的目標就是希望病患感到舒適。（圖／護理公會全聯會授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

印象最深刻的一天是她又一如往常重複抱怨著已經換過無數次的餐點內容，投訴餐點不像她故鄉那樣營養，要怎麼恢復健康？抱怨為什麼病情不見起色？聽得出來這些指控背後所有線索都指向焦慮感作祟，只得多花點時間在床邊對她說：「一個人身處異地真的很不容易，在台灣的這段期間，要請妳相信我們願意成為你的後盾，如果妳有不舒服或不理解的地方可以直說，但是也要請妳理解我們都已經在能力範圍內盡量解決事情，如果帶著指責的語氣說話，很難讓彼此繼續溝通下去。」

講到兩個人都哭出來，好像在演矯情的肥皂劇。雖然在這次談話過後沒有戲劇般地一切就都風調雨順，病患仍時不時陷入沮喪抱怨的情緒，但偶爾也會看到她反思之後隔天自己向同仁道歉、道謝。透過這位病患的照護經驗，讓我再次體認到，凡事未必絕對的是與非，反而是透過一次又一次的反思讓人能夠有智慧的處理事情。

疫情至今已走向全民防疫的階段，臨床護理師的角色總又比民眾或其他臨床工作的醫療同仁更貼近病患，身兼健康守護者、背負情緒勞動的重責大任，對我來說是甜蜜的負擔，負擔的事總是說不完，而令人感到意外的甜是建立人與人之間的信任感，讓病患知道即便獨自隔離，我們仍然在乎她、把她放在心上。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登

ET快訊
41歲女友睡男同事家！19歲男勒到「脫糞斷氣」才鬆手…深夜伴
追撞日產車！奧迪車主一句話秒殺「你這車我買了」霸氣轉帳走人
17歲少年打工遭凌虐慘截肢！全身彈痕破百..雇主還逼吃狗屎+
羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！關鍵停戰對話內容曝光…她
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

9.3億台中一注獨得！宅神曝「中大獎10公式」　網秒懂笑：老闆眼皮狂跳

台南天空出現「金光雲」　祥瑞景象超夢幻！民眾搶拍美景

紓困首日宜市半天130件！超過年度總數2倍　公所設單一服務窗口

不用排隊申請！　99萬農民5/15前一萬元補貼金匯入帳戶

不只紅、黃線！標線擬再增「紅虛線」　接送人上、下車可暫時停車30秒

黃國書建議故宮合作「動物森友會」　玩家：想把翠玉白菜跟爌肉放家裡！

1968 APP「景區熱點」之亂　交部擬疫情結束後下架警示功能

學校幫寄母親節卡片！媽興奮一拆...見第一行字臉秒垮：把我擺哪了？

快訊／11：25花蓮近海規模3.9地震　最大震度2級

變涼了！北台灣今起「降溫2天」　出門帶傘防陣雨

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

浣熊霸氣「少爺躺姿」爽吃藍莓　見葡萄露無敵厭世臉：吃膩啦～

分手後走不出來？學會必經4階段　發洩悲傷情緒、感謝彼此的付出

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

文佳煐、金東旭「記憶CP」這對我可以！！　突襲直播甜蜜感溢出螢幕惹❤️❤️

畢書盡直播唱經典曲《幸福無關》　曝某首歌「我的老婆也很喜歡」

9.3億台中一注獨得！宅神曝「中大獎10公式」　網秒懂笑：老闆眼皮狂跳

台南天空出現「金光雲」　祥瑞景象超夢幻！民眾搶拍美景

紓困首日宜市半天130件！超過年度總數2倍　公所設單一服務窗口

不用排隊申請！　99萬農民5/15前一萬元補貼金匯入帳戶

不只紅、黃線！標線擬再增「紅虛線」　接送人上、下車可暫時停車30秒

黃國書建議故宮合作「動物森友會」　玩家：想把翠玉白菜跟爌肉放家裡！

1968 APP「景區熱點」之亂　交部擬疫情結束後下架警示功能

學校幫寄母親節卡片！媽興奮一拆...見第一行字臉秒垮：把我擺哪了？

快訊／11：25花蓮近海規模3.9地震　最大震度2級

變涼了！北台灣今起「降溫2天」　出門帶傘防陣雨

韓職／開幕戰吸睛！電視收視超越去年　網路破740萬人觀看

億級買家闖進新北店面市場　「房仲、銀行」都成穩租標的

中國航天今年發射「兩度失利」　官方解答：故障已基本明確

老人公車突失禁...白衣嫩妹下秒「彎腰清大便」！駕駛看傻：覺得她非常美

9.3億台中一注獨得！宅神曝「中大獎10公式」　網秒懂笑：老闆眼皮狂跳

疫情攪局無限期延後開季　列斯特認為對投手的影響大於打者

台南天空出現「金光雲」　祥瑞景象超夢幻！民眾搶拍美景

「基隆首例新冠肺炎住某社區」　假訊息首PO是她！繳庫1.5萬緩起訴

曹西平淚曝媽媽猝死　怒「葬禮兄弟不穿孝服」：整個家垮了！

死亡病例超越中國　巴西總統被問「下一步」冷回：SO WHAT？全場秒靜默

生活熱門新聞

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

今雨區曝！「母親節全台大變天」連下3天防劇烈天氣

大街摸臀熊抱　華通少東築愛巢偷情翹臀女

今年累積4例漢他病毒出血熱「平20年紀錄」

好市多一堆空鞋盒！內行揭真相

1萬怎麼領？　陳時中坦言有點難

12生肖5月運勢在這！專家揭「唯一衰爆生肖」是他

無保「1萬元紓困金」申請方法曝！衛福部5張圖教你

新冠肺炎疫苗9月問世？中研院解答

大樂透衝上9.2億　3星座中獎率最高

今年首道梅雨鋒面母親節報到！2天全台有雨

2波鋒面雷雨彈　一周天氣圖出爐

美魔女小三撞臉空靈系韓星　前下屬斷開老公跟了他

追加的「紓困1萬塊」怎麼領？　陳時中「秀公式」說明

更多熱門

相關新聞

崔天凱：美政客「智商不成正比」

崔天凱：美政客「智商不成正比」

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日強烈砲轟中國大陸，並質疑新冠肺炎來自武漢的實驗室。對此，陸駐美大使崔天凱指出，世界上總有一些人所坐的位置比較高，但並不意味著他的智商、情商也很高，這並不一定成正比，「最早報告病例的地方不一定就是病毒來源的地方，關於病毒來源，需要科學家去探索。」

川普：將公布病毒起源詳細報告

川普：將公布病毒起源詳細報告

WHO駐中代表：相信陸病毒溯源研究

WHO駐中代表：相信陸病毒溯源研究

國際射箭總會員工因疫情失業

國際射箭總會員工因疫情失業

法網再度延期一週

法網再度延期一週

關鍵字：

護理公會全聯會護理師新冠肺炎疫情抗疫ET醫護加油

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

周揚青動搖「與羅志祥回溫了」！

愷樂苦戀500億豪門富少！「致命3缺點」被狠甩

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

羅志祥卡死《娛百》「收買手段被踢爆」！

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

基隆預告殺人！他臉書撂話「被砍到不好意思」

誤開前置鏡頭！　正妹巨胸形狀掉出

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

名醫家5命火！網謠傳「行動電源引起」　消防局回應了

今雨區曝！「母親節全台大變天」連下3天防劇烈天氣

更多

最夯影音

更多
KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面