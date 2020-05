【英語多益通】台灣被看見！從#TaiwanCanHelp學英文

▲ 高鐵防疫措施。(圖/高鐵提供)

文/李海碩

過去幾個月,台灣防疫工作的成功,備受全球矚目。我們雖無法列席世界衛生組織(WHO),但不在世界舞台缺席。為向國際正面行銷台灣,知名英語學習YouTuber阿滴與設計師聶永真聯手,在超過一萬五千人的支持下,透過群眾募資於《紐約時報》(The New York Times)登載全版廣告,傳達「台灣可以提供援助」的訊息,掀起網路「#taiwancanhelp」的熱潮。今天就讓我們來學習相關的多益單字吧!

傳染病相關單字

這次爆發疫情的疾病,英文是Coronavirus(冠狀病毒);Coronavirus前方的corona意為「皇冠」。談論疫情傳播狀況時,有四個常用的英文單字:epidemic、pandemic、endemic、outbreak。

● epidemic 流行性的

epi意思是「降臨」(upon),demos是「人」(people)。「降臨在人們身上的」,就是「傳染病」。用來形容很多人感染的疾病,但基本上還是在同一個區域中。

● pandemic 大流行的

pan意思是「全部」(all),「大家都有的」,就是大規模流行的傳染病,而且是跨國或跨大陸的。

● endemic 地方性的

en是指「其中」(in),可形容疾病的範圍限於特定民族或地域。而COVID-19絕非endemic,不限性別年齡也不限國家。

● outbreak 爆發

outbreak為複合字,out表示「往外」,break表示「打破」,結合在一起就是「爆發」。

The COVID-19 outbreak has claimed 30 lives, 29 local and one imported.

(新冠肺炎疫情爆發已奪三十命,包含二十九例本土與一例境外移入。)

台灣地理位置距離中國非常近,當疫情爆發時,原本被認為可能會受到極大影響,但目前我們的防疫表現可圈可點。想表達「距離中國很近」,英文有專門的說法是proximity to China。proximity意思是「實體上的接近」,形容詞則是proximate。

Proximity to traditional markets is a great factor to many Taiwanese house buyers.

(鄰近傳統市場對許多台灣的房屋買主而言是一個重要因素。)

The park is in close proximity to my place.

(公園和我的住所緊密相鄰。)

proximity前方有proxy的字根,該字是從中古英文procuracie演變而來,proxy的意思在資訊科學中為代理伺服器,在政治學中則是指代理投票者。在proxy前方加入拉丁文的字根a-(去...),就成了approximate(近似),approximate可當動詞或形容詞使用,見例句。

The approximate cost will be four million.

(粗估費用為四百萬。)

The student number this year will approximate 400.

(本年度的學生人數約為四百人。)

為什麼強調Taiwan Can Help?

現在許多人都出來發聲,是有感於台灣一直無法進入WHO、獲取國際資源支持防疫的現況;而比起過去的抗議,換個角度,告訴全世界「我們的經驗和作法能幫得上忙」,或許會有不同的效果。若想表達「進入、獲取」WHO資源的途徑,英文可以用access to。

Companies will be granted access to interest-free loans starting from next-month.

(下月起,公司將獲得無息貸款。)

至於「受到阻礙」,英文除了block(封鎖)之外,還可以用deny(否認;拒絕)。

Taiwan has been denied access to joining the WHO.

(台灣在加入世界衛生組織上持續受到阻礙。)

WHO是專有名詞,全名為the World Health Organization,使用時記得加上定冠詞the。

疫情所需資源的英文單字

口罩是現在最重要的資源。口罩的英文,標準說法是face mask。若單說mask可能會誤解為面具;而facial mask雖然也可以用,但許多英語使用者會優先認為是「面膜」。故請以face mask或medical mask(醫療用口罩)為首選,搭配動詞wear。

It’s imperative to wear masks in public areas due to government regulations.

(根據政府規定,在公共場所必須強制配戴口罩。)

酒精、消毒液也常被搶購一空,目前台酒與台糖都努力生產酒精(alcohol),以製作含酒精的手部消毒液(alcohol-based hand sanitizer)。sanitizer(消毒液)的動詞是sanitize(消毒),sanitary pad/napkin則是「女性生理用品」,sanitized則指「消毒過的」。

It’s possible to sanitize face masks with electric pot.

(用電鍋消毒口罩應該是可行的。)

用於生產口罩與防護服(protective suit)的原料為non-woven fabric(不織布),更專業的用法則是melt-blown fabric(熔噴布)。

台灣為世界做了什麼?

目前國際上對疫情的互相協助,可分為「捐贈」(donate)及資源的「互換」(reciprocate)。

「捐贈者」在英文中最常用的正式詞語為donor,如「器官捐贈者」(organ donor)。雖然也可以用donator,但並非最正式的用法。

Taiwan has donated a substantial amount of masks and money to many countries in this time of need.

(於此需求孔急之際,台灣已捐贈了大量口罩與金錢給許多國家。)

reciprocate有「回報;報答」的意思。reciprocity意為「互惠」。

Many countries promise to reciprocate after receiving supports from allies.

(許多國家在得到盟友的支援後,都承諾將投桃報李。)

※ 註:本文所有例句皆為模擬對話情境,無涉任何國家/組織的實際案例或政策執行。

【多益測驗模擬試題】

1. It’s possible to sanitize the _____ masks with electric pot.

(A) using

(B) used

(C) usage

(D) use

2. Most airports provide access ____ free Internet.

(A) in

(B) at

(C) to

(D) from

解析:

1. 正解為(B)。題意為「用電鍋消毒使用過的口罩應該是可行的。」雖然(A)和(B)皆可當形容詞用,但此處表達「已經使用過」的口罩是最合理的,故應選答案為(B)。

2. 正解為(C)。題意為「大多數機場都提供免費網路。」access應搭配介詞to,故應選答案為(C)。

