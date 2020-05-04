【英語多益通】台灣被看見！從#TaiwanCanHelp學英文

▲ 高鐵防疫措施。（圖／高鐵提供）

文／李海碩

過去幾個月，台灣防疫工作的成功，備受全球矚目。我們雖無法列席世界衛生組織（WHO），但不在世界舞台缺席。為向國際正面行銷台灣，知名英語學習YouTuber阿滴與設計師聶永真聯手，在超過一萬五千人的支持下，透過群眾募資於《紐約時報》（The New York Times）登載全版廣告，傳達「台灣可以提供援助」的訊息，掀起網路「#taiwancanhelp」的熱潮。今天就讓我們來學習相關的多益單字吧！

傳染病相關單字

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這次爆發疫情的疾病，英文是Coronavirus（冠狀病毒）；Coronavirus前方的corona意為「皇冠」。談論疫情傳播狀況時，有四個常用的英文單字：epidemic、pandemic、endemic、outbreak。

● epidemic 流行性的

epi意思是「降臨」（upon），demos是「人」（people）。「降臨在人們身上的」，就是「傳染病」。用來形容很多人感染的疾病，但基本上還是在同一個區域中。

● pandemic 大流行的

pan意思是「全部」（all），「大家都有的」，就是大規模流行的傳染病，而且是跨國或跨大陸的。

● endemic 地方性的

en是指「其中」（in），可形容疾病的範圍限於特定民族或地域。而COVID-19絕非endemic，不限性別年齡也不限國家。

● outbreak 爆發

outbreak為複合字，out表示「往外」，break表示「打破」，結合在一起就是「爆發」。

The COVID-19 outbreak has claimed 30 lives, 29 local and one imported.

（新冠肺炎疫情爆發已奪三十命，包含二十九例本土與一例境外移入。）

台灣地理位置距離中國非常近，當疫情爆發時，原本被認為可能會受到極大影響，但目前我們的防疫表現可圈可點。想表達「距離中國很近」，英文有專門的說法是proximity to China。proximity意思是「實體上的接近」，形容詞則是proximate。

Proximity to traditional markets is a great factor to many Taiwanese house buyers.

（鄰近傳統市場對許多台灣的房屋買主而言是一個重要因素。）

The park is in close proximity to my place.

（公園和我的住所緊密相鄰。）

proximity前方有proxy的字根，該字是從中古英文procuracie演變而來，proxy的意思在資訊科學中為代理伺服器，在政治學中則是指代理投票者。在proxy前方加入拉丁文的字根a-（去...），就成了approximate（近似），approximate可當動詞或形容詞使用，見例句。

The approximate cost will be four million.

（粗估費用為四百萬。）

The student number this year will approximate 400.

（本年度的學生人數約為四百人。）

為什麼強調Taiwan Can Help？

現在許多人都出來發聲，是有感於台灣一直無法進入WHO、獲取國際資源支持防疫的現況；而比起過去的抗議，換個角度，告訴全世界「我們的經驗和作法能幫得上忙」，或許會有不同的效果。若想表達「進入、獲取」WHO資源的途徑，英文可以用access to。

Companies will be granted access to interest-free loans starting from next-month.

（下月起，公司將獲得無息貸款。）

至於「受到阻礙」，英文除了block（封鎖）之外，還可以用deny（否認；拒絕）。

Taiwan has been denied access to joining the WHO.

（台灣在加入世界衛生組織上持續受到阻礙。）

WHO是專有名詞，全名為the World Health Organization，使用時記得加上定冠詞the。

疫情所需資源的英文單字

口罩是現在最重要的資源。口罩的英文，標準說法是face mask。若單說mask可能會誤解為面具；而facial mask雖然也可以用，但許多英語使用者會優先認為是「面膜」。故請以face mask或medical mask（醫療用口罩）為首選，搭配動詞wear。

It’s imperative to wear masks in public areas due to government regulations.

（根據政府規定，在公共場所必須強制配戴口罩。）

酒精、消毒液也常被搶購一空，目前台酒與台糖都努力生產酒精（alcohol），以製作含酒精的手部消毒液（alcohol-based hand sanitizer）。sanitizer（消毒液）的動詞是sanitize（消毒），sanitary pad/napkin則是「女性生理用品」，sanitized則指「消毒過的」。

It’s possible to sanitize face masks with electric pot.

（用電鍋消毒口罩應該是可行的。）

用於生產口罩與防護服（protective suit）的原料為non-woven fabric（不織布），更專業的用法則是melt-blown fabric（熔噴布）。

台灣為世界做了什麼？

目前國際上對疫情的互相協助，可分為「捐贈」（donate）及資源的「互換」（reciprocate）。

「捐贈者」在英文中最常用的正式詞語為donor，如「器官捐贈者」（organ donor）。雖然也可以用donator，但並非最正式的用法。

Taiwan has donated a substantial amount of masks and money to many countries in this time of need.

（於此需求孔急之際，台灣已捐贈了大量口罩與金錢給許多國家。）

reciprocate有「回報；報答」的意思。reciprocity意為「互惠」。

Many countries promise to reciprocate after receiving supports from allies.

（許多國家在得到盟友的支援後，都承諾將投桃報李。）

※ 註：本文所有例句皆為模擬對話情境，無涉任何國家／組織的實際案例或政策執行。

【多益測驗模擬試題】

1. It’s possible to sanitize the _____ masks with electric pot.

(A) using

(B) used

(C) usage

(D) use

2. Most airports provide access ____ free Internet.

(A) in

(B) at

(C) to

(D) from

解析：

1. 正解為(B)。題意為「用電鍋消毒使用過的口罩應該是可行的。」雖然(A)和(B)皆可當形容詞用，但此處表達「已經使用過」的口罩是最合理的，故應選答案為(B)。

2. 正解為(C)。題意為「大多數機場都提供免費網路。」access應搭配介詞to，故應選答案為(C)。

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