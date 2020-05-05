金馬導演描繪深刻母愛、懷舊淡水！《阿雄與悉達多》動畫手稿首度公開

▲金馬導演康進和描繪深刻母愛、懷舊淡水！《阿雄與悉達多》動畫手稿展首度公開。（圖／淡水古蹟博物館）

記者林育綾／綜合報導

曾獲金馬獎最佳動畫片的《阿雄與悉達多》，結合1960年淡水人文風情及歷史背景，導演康進和將首次公開動畫手稿，即日起至5月31日展出，其中人物之一媽媽「阿香」就是以他的母親為原型，展期恰逢母親節，也讓他對於跟媽媽的相處點滴有無限懷念。

康進和導演目前在國立台北藝術大學動畫系擔任教授，過去曾跑船的他，因喜歡畫畫而投入動畫界，曾奪下金馬獎最佳動畫長片、入圍台北電影節。此次是第一次公開《阿雄與悉達多》的手稿，以製作流程分別展出各階段的稿件，同時播放製作動畫的幕後花絮影片，也推薦大家在參觀前先上網欣賞影片，更能融入展覽的氛圍中。

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▲《阿雄與悉達多》手稿展即日起至5月31日展出。（圖／淡水古蹟博物館）

《阿雄與悉達多》是一部結合1960年代淡水人文風情及歷史背景，將佛教寓意融入情節的本土動畫長片，片中角色都來自康進和身邊的親朋好友，而自己就是主角「阿雄」的原型，也親自替片中的棒球教練配音。影片中大量出現淡水過往的人文街景，透過手稿更能表現細緻感，相當懷舊。

片中最令人印象深刻的人物之一是媽媽「阿香」，她將調皮搗蛋的阿雄拉拔長大，充分展現母愛的偉大，康進和說，「阿香就是我媽媽，為了生活而忙著賣魚，退休後開始畫畫，這才發現我對藝術的熱情遺傳她！」展期恰逢母親節，細數與媽媽相處的點滴，也有著無限的懷念。

▲此次是第一次公開《阿雄與悉達多》的手稿，以製作流程分別展出各階段的稿件。（圖／淡水古蹟博物館）

淡水古蹟博物館表示，「我的故鄉．我的動畫－《阿雄與悉達多》動畫長片製作與手稿展」即日起至5月31日止於前清淡水關稅務司官邸（小白宮）展出。而配合新北市防疫政策，各場館入館前需戴口罩、量額溫並採實名制，溫度超過37.5度者不開放進入，建議參觀民眾於室內保持1.5 公尺、室外1公尺的社交距離。另外，滬水一方藝文空間3樓積木共和國、海關碼頭C棟滬尾之役體驗館、滬尾礮臺射擊體驗區，仍暫停開放。