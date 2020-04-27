記者林育綾／綜合報導

5月1日勞動節即將來臨，國定古蹟「淡水紅毛城」的前清英國領事官邸1樓，過去竟然設有「僕役呼叫鈴」，按鈕在門廳、客廳、餐廳、臥室等處都有，只要鈴一響，僕役就得立刻提供專屬服務，一刻都不得閒。

國定古蹟「淡水紅毛城」中的前清英國領事官邸1樓設置有「僕役呼叫鈴」，是一種為了方便主人傳喚僕役的呼叫鈴總機，呼叫鈴的按鈕設於門廳、客廳、餐廳、臥室等處，當主人在房間按下按鈕時，總機鈴聲就會響起，而代表這個房間的號碼牌也會同時落下，讓僕役能在第一時間知道哪間房間需要即時的服務。

▲淡水紅毛城曾有「僕役呼叫鈴」，一響就立刻要提供專屬服務。（圖／淡水古蹟博物館提供）

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淡水古蹟博物館表示，現在的勞工對比19世紀的僕役來說，已享有各種福利，也明定每年的5月1日為勞動節，感謝勞動階級對社會和經濟所做的貢獻。不過當年在淡水英國領事官邸的勞工，可是一刻不得閒，「僕役呼叫鈴」一響就得立刻提供專屬服務，有遊客笑說在卡通《灰姑娘》及影集《唐頓莊園》看過類似橋段，也很像飯店和機上服務。

如今新北市各場館，現在仍受新冠肺炎疫情影響而暫停開放中，有興趣的民眾可選擇在家利用線上3D環景技術欣賞這個特殊的「勞工機關」。



淡古柏麗梅表示，近期因配合新北市防疫政策，古蹟群皆暫停開放至5月3日，閉館期間已完成大規模的消毒與清潔，預計開放後，仍暫時關閉滬水一方藝文空間3樓的積木共和國、海關碼頭C棟的滬尾之役體驗館及滬尾礮臺的射擊體驗區，其餘各場館入館前則需戴口罩、量額溫並採實名制，溫度超過37.5度者不開放進館，入口處備有酒精供民眾消毒，建議參觀民眾於室內保持1.5 公尺、室外1 公尺的防疫社交距離。