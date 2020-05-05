【廣編】香蕉船Banana Boat「Simply Protect淨護系列」新上市

▲「香蕉船Banana Boat」2020年推出全新「Simply Protect淨護系列AQUA保濕防曬凝乳」，給肌膚最高等級的高效防曬力。

圖、文／香蕉船Banana Boat提供

炎炎夏日來臨，出門不能忽略最重要的事：防曬。以往消費者對防曬品只講求防曬係數愈高愈好，隨著消費者意識抬頭，講求防曬力的同時，也希望防曬品能兼顧肌膚的保濕，同時不要有過多的化學添加物，避免肌膚承受化學物質帶來的負擔。

「香蕉船Banana Boat」2020年推出全新「Simply Protect 淨護系列AQUA保濕防曬凝乳」，成分不添加Parabens防腐劑、二苯甲酮、酒精及礦物油，更有玻尿酸保濕成分配合，瞬間吸收超清爽，防曬也能Q彈水嫩，給肌膚最高等級的高效防曬力！

這次Banana Boat獨家提供了香蕉船防曬家庭禮盒，竹子編織的籃子禮盒，兼具質感與環保。禮盒裡有海洋風的裝飾品，很有夏日旅遊感！禮盒也可一眼看出Banana Boat香蕉船品牌豐富的產品線，Banana Boat香蕉船淨護系列禮盒包含：給媽媽用的Aqua 保濕防曬凝乳新產品、推薦給喜歡運動的爸媽用的淨護運動系列、寶貝孩子肌膚的淨護兒童系列。Banana Boat香蕉船以完整產品線滿足全家人需求，希望成為台灣家庭心目中最棒的防曬品牌。

【Banana Boat淨護系列禮盒】

內含AQUA水感清爽保濕防曬凝乳、AQUA 極致持久保濕防曬凝乳、淨護系列兒童防曬乳液、淨護系列兒童防曬噴霧、淨護系列運動防曬乳液、淨護系列運動防曬噴霧共6項產品。