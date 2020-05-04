公務車私家用「2年加油都免錢」　台南里幹事貪萬元…二審獲減刑

▲安南區公所前陳姓里幹事在職期間，竟利用保管公務機車職務之便，將機車挪為私用。（圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／台南報導

台南市安南區公所陳姓里幹事利用保管公務機車期間，將公務機車挪做私用，作為自己上下班的交通工具，2年來都還使用公司發配的中油卡加油，總計花費油料及交通費共1萬多元。一審他被依貪汙治罪條例等罪處有期徒刑2年，緩刑3年；案經上訴，二審法官認為有「情輕法重」的情形，最終減刑改判1年6月。可上訴。

台南區公所陳姓里幹事在職期間，竟利用保管公務機車之便，擅自將公務機車騎回家，隔天再騎來上班，2年來完全當私家車在騎，連加油也都是拿公所配發的加油卡付款，不僅如此，他就算已騎乘公務車參加會議，回來後也照樣再申請額外的交通費，總計貪得1萬1556元。

法院審理時陳男否認貪汙，他認為騎乘自己被配發的公務機車，不屬於機關專備的交通工具，形式上就等於在騎自用機車；至於申請交通費的部分，他強調公務機車規定油料費最多就是500元，超過需自行支付，他因出差範圍廣常常超出，這些本來就應該補貼，這部分他都是依規申請。

法官認為陳男作為區公所里幹事公務員，本應廉潔守法，遠利益誘惑，怎能將公務機車當作私家車上下班，甚至還利用職務上出差機會詐領交通費，一審依利用職務機會詐取財物罪及對非主管事務圖利共3罪，判陳男2年有期徒刑，褫奪公權1年，緩刑3年。

案經上訴，合議庭認為此案有「情輕法重」的情形，應有罪責與處罰不相對，為避免刑罰過於嚴苛，決定減輕刑期改判1年6月，緩刑3年，褫奪公權1年。全案仍可上訴。

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