金正恩「復活」金與正罕見陪同坐主席台　北韓專家：印證是第二把手

▲金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正（圖／路透社）

實習記者施怡妏／綜合報導

北韓領導人金正恩1日出席順天磷肥工廠竣工典禮，粉碎死亡謠言，而胞妹金與正也一同出席活動。但值得注意的是，兩人當天是一起坐上主席台，此舉動引起外界討論。韓國統一研究院高級研究委員的趙漢凡表示，這樣的行為是確認了金與正是北韓政權的二把手。

根據《朝鮮日報》報導，從北韓官媒《朝中社》5月2日公布的照片及影片來看，當天出席人員包括勞動黨副委員長樸奉珠、金德訓、樸泰成、黨第一副部長趙勇元以及金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正等人。從照片上可以發現，金與正事緊跟在金正恩身後，除了一同上台坐上主席台之外，還親自遞上剪綵用的剪刀，以往金與正若到工廠視察，很少會坐上主席台，出席室內活動時，偶爾才會坐上主席台。

▲北韓領導人金正恩5月1日出席順天磷肥工廠竣工儀式，打破「病危說」。（圖／路透）

▲金與正的所坐的位置偏向正中間。（圖／翻攝自推特）

一同坐在主席台上的官員有6位，金與正的所坐的位置是第五個，但從台下來看，金與正的位置更偏向中間一點。然而國務委員會第一副委員長崔龍海被外界認為是北韓的二把手，當天卻缺席活動，引起外界好奇。趙漢凡更篤定的表示，金與正已經坐穩北韓二把手的位子。

在金正恩神隱的期間，北韓官員曾透露，金正恩將軍權轉交給叔叔金平日暫管，金與正則被指派負責管理朝鮮勞動黨黨務及外交事務，但外界認為，這樣的安排只是暫時性的。研究北韓專家彼得羅夫（Leonid Petrov）預測，若今鄭恩身體狀況不佳，而卸下職務，金與正將繼承北韓領導者的位置。