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金正恩「緋聞女友」貼心幫他拉椅子　正宮李雪主神秘不露面

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▲▼玄松月幫金正恩拉椅子。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲玄松月箭步上前替金正恩拉開椅子。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

記者王致凱／綜合報導

北韓最高領導人金正恩神隱20天，直到2日才出席化肥廠竣工剪綵典禮，打破病危謠言。值得一提的是，金正恩的「緋聞前女友」玄松月也出席同台，更被拍到替金正恩拉椅子，互動引發南韓媒體關注。

朝鮮中央廣播電台2日報導，順天磷肥廠竣工儀式於5月1日勞動節當天舉行，金正恩出席竣工儀式。據北韓官方釋出的新聞影片，金正恩走上台時，朝鮮勞動黨宣傳與鼓動部副部長玄松月隨侍在側，並且主動上前替金正恩拉開椅子，方便他就座。

根據北韓公布的名單，金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正，勞動黨副委員長朴奉珠、金德訓、朴泰成，黨第一副部長趙勇元等陪同出席，但被認為是北韓第二號人物的國務委員會第一副委員長兼最高人民會議常任委員會委員長崔龍海卻不在其中。

另外，雖然玄松月與金正恩一同現身，但她的名字卻也不在官方隨行人員名單之列。南韓媒體還注意到，金正恩「正宮」李雪主也沒有露面。

現年43歲的玄松月有「北韓鄧麗君」之稱，曾任牡丹峰樂團團長，過去有傳言指玄松月與金正恩曾是戀人關係，甚至一度謠傳玄松月遭處局。南韓國家情報院則表示，玄松月已婚，也不是金正恩的前女友。

玄松月於2017年被選為朝鮮勞動黨中央委員會候補委員，並被任命為朝鮮勞動黨中央委員會宣傳鼓動部副部長。2018、2019年間，玄松月陪同金正恩出席多場國是訪問。

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